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Mağusa Büyük Sanayi ilgi bekliyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusa bölgesinden bazı vatandaşlarımız Mağusa Büyük Sanayi Bölgesi’nin halinin içler acısı olduğunu sitemlerini paylaştılar.

Mağusa Büyük Sanayi ilgi bekliyor
 
Sanayici vatandaşlarımız, sanayi içerisinde yolların çok bozulduğunu ve en ufak bir yağmurda her tarafın göle döndüğünü ifade ederek, “Çukur çukur olan yollara biriken yağmur suları bölgenin göleti andırmasına neden oluyor.  Ayrıca kanalizasyon çukurları neredeyse molozlarla dolup taşacak gibi görünüyor” dediler.
Bu yıl yağmurların geçtiğimiz yıl kadar kuvvetli olmuş olsaydı bölgenin sular altında kalacağını iddia eden vatandaşlarımız, illa ki kötü şeylerin olmasının beklenmemesi gerektiğini kaydettiler.
Birçok işyerinin rogar kapaklarının kırık olduğunu ve bu nedenle etrafa lağım suları yayıldığını iddia eden sanayiciler,  haftada bir toplanan çöplerin de doğru dürüst toplanmadığını her tarafa saçıldığını dile getirdiler.
 
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