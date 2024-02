SOSYAL MEDYANIN SESİ

FERYAT FERYAT!

Çarşımız Rumlara ucuz gelir dedik açıkgözler azar azar fiyatları artırdı.. Rumlar kaçtı, arkalarından Türkleri de götürdüler. Kimler zarar görecek Allah bilir. Vatandaş et alamaz dedik, aldırmadılar şimdi güneye yarı fiyatına et almaya giden vatandaşların barikatlardaki kuyruğu bazen kilometreleri bulur Şimdi hayvan besicileri da kasaplar da ve onlara bağlı iş yapanlar batacak. Yapacak birşey yok mu? Bir kilo taze fasulye190 bezelye 160Tl.. Vatandaş alamayınca onları yetiştirenler batacak. Ekmekten vaz geçecek, az üretim fiyatları yükseltecek. Örneğin domates şimdiden 75 TL. Yakında domatesi kuyumcu vitrininde göreceğiz 100/120 liralık yoğurtlarla birlikte. Yapacak birşey yok mu? Lokantalarda maliyetten dolayı fiyatlar Avrupa’yı ikiye katlar oldu. Şimdi tek doğru olan Trafik kontrol ve cezaları da bu ülkede tek kontrol ve ceza trafiğe mi? Serbest piyasa diye diye insanlar yarı aç yaşıyor bunun cezası yok mu? Yaşasın demokrasi mi? Yazıktır kıymayın bu memlekete ve insanlarına. Bu günlere neler çekerek geldik. O mevkileri size halk verdi bari bu halka karşı görevinizi korkmadan yapınız. Gücenen gücensin.

(Metin Aybars)



Gerçek ve gururla Mezun olduğunuz ilkokul ortaokul ve lise diplomanızın değerini bilin ey vatandaşlar..

(Ümit Bahşi)



“Mavi hapı alırsan hikaye biter.

Yatağında uyanırsın ve istediğin şeye inanırsın.

Kırmızı hapı alırsan harikalar diyarında kalırsın.

Ben de tavşan deliğinin gittiği yerleri sana

gösteririm”

Bu sözler Matrix dizisindeki önemli karakterlerden Morpheus'undu. Bu filmden esinlenerek daha önce bir yazımda herkese bu hapların etkisi gibi gerçekle yüzleşmek için bize sunulan hakikatların ötesine geçmemiz gerektiğini söylüyordum. Ama artık buna gerek kalmadığı aşikar. Son zamanlarda KKTC adlı bu mekan "harikalar diyarıyla" Matrix dışındaki dünyanın tuhaf bir şekilde birbiriyle entegre olduğu bir yere dönüştü. Yani bizde artık ne mavi ne de kırmızı hapa gerek kalacak bir değişimle karşı karşıyayız. Bizdeki matrixi yöneten "harikalar kumpanyası" o kadar şeffaflaştı ve umursamaz oldu ki tüm marifetlerini gizlemeden bariz bir şekilde ortaya dökmektedirler. YAni artık herhangi bir hapa gerek kalmadan izleyebiliyorsunuz tüm boyutlar arası organize işleri.. Özellikle rant kokusu arttıkça koca daire müdürlerinin yaptıklarını izlemek gerçekten çok iç karartıcı. Bir gecede verilen onaylar, durmadan değiştirilen kurallar, her geçen gün biraz daha büyüyen Kamu yönetimi, siyasetçi ve mafya iç içeliği.. Açık açık sergileniyor önümüzde. Hiç utanmadan, çekinmeden, sorumsuzca... Çevre mi yok olmuş, geleceğimize dünya kadar ipotek mi koyuluyor, dönüşü olmayan bir çürüme ve yok olma sürecine mi girdik?

Hapımııı getiiiirin!!!

(Mete Hatay)



Bu ülkede tüccarlar mı hükümeti yönetiyor, yoksa hükümet mi bu ülkeyi yönetiyor? Bu zam terörüne kim dur diyecek adam yok mu içinizde.

(Ali Sanatkar)



"İstatistik Kurumu Verileri" ve "Yükseköğrenim Alanındaki Gelişmeler" ile ilgili bugün UBP ve CTP mecliste birlikte önerge verip oy birliği ile araştırma yapılmasına kara vermişler.

Araştırma demişken, ne oldu Mersinlik yangını araştırma komitesinin akıbeti?

İki yıl oldu ortada RAPOR YOK !!!

Meclis iç tüzüğüne göre en fazla 6 ay içinde raporu yayınlamanız gerekirdi !!!

(Turgut Alas)