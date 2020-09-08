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Köy sınırları içindeki işletme , muhtardan ikametgâh belgesi alamadı

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bilgilere göre, Güneşköy muhtarı Akay Darbaz, Güneşköy sınırları içinde ikamet eden Eroza Tatil köyü direktörü Mehmet Emin Yılmaz’a Elektrik Kurumu’nun istediği ikamet belgesini vermemesi nedeniyle tepki topladı.

Köy sınırları içindeki işletme , muhtardan ikametgâh belgesi alamadı
 
 
 
Eroza Tatil köyünde elektrik sayacını üzerine almak isteyen Mehmet Emin Yılmaz, Güzelyurt’taki Elektrik Kurumu Şubesi’ne başvurduğu belirtilirken, kurumun Yılmaz’dan iş yerinin ikamet belgesini istediği kaydedildi. Bunun üzerine Yılmaz, Güneşköy Muhtarı Akay Darbaz’a giderek Elektrik Kurumu için ikamet belgesi için başvurdu. Ancak Güneşköy muhtarı Akay Darbaz ‘veremem’ diyerek Yılmaz’ı gönderdiği belirtildi.
Bu konuda isyan eden Mehmet Emin Yılmaz ise “bir muhtarın sınırları içinde ikamet eden işyeri için ikamet kağıdı vermemesi ne demek” diyerek isyanını paylaştı.
 
 
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