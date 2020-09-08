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İskele Belediyesi, Covid-19 salgını nedeniyle tedbirleri artırdı

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Covid-19 salgını kapsamında son günlerde artan vakalar İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Meclis Üyelerini harekete geçirdi.

İskele Belediyesi, Covid-19 salgını nedeniyle tedbirleri artırdı

 

ÜCRETSİZ CUMA PAZARI SERVİSLERİ İPTAL EDİLDİ 

  Özel bir firma tarafından İskele Belediyesi Halk Plajı’na kurulan lunapark da dahil olmak üzere İskele ve köylerindeki tüm çocuk parkları, spor alanları ve piknik alanları, İskele Belediyesi Yuvam Anakucağı, İskele Belediyesi tarafından ikinci bir uyarıya kadar kapatıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cuma günleri yapılan ücretsiz Cuma pazarı servisleri iptal edildi. İskele Belediyesi söz konusu kararla çocuklar da dâhil herkesin acil bir durum gerekmedikçe dışarıya çıkmasını önlemeyi amaçlıyor. Çocuk oyun parklarının ve piknik alanlarının denetimi İskele Belediyesi Zabıta Birimi tarafından yapılacak.  

HALK PLAJI’NDAKİ TÜM BÜFELER KAPATILDI

İskele Belediyesi’nin, Covid-19 salgınında artan vakalar nedeniyle aldığı tedbirler kapsamında kapattığı yerler arasında İskele Belediyesi Halk Plajı’ndaki büfeler de bulunuyor. 

“YUVAM ANAKUCAĞI” KAPATILDI

İskele Belediyesi’nde hizmet veren ve geçtiğimiz günlerde yeni eğitim-öğretim yılına başlayan Yuvam Anakucağı da İskele Belediyesi tarafından kapatıldı. 

ÜCRETSİZ CUMA PAZARI SERVİSLERİ İPTAL EDİLDİ 

İskele Belediyesi tarafından her hafta Cuma günü kurulan Pazar yerine, İskele ve köylerinde yaşayan vatandaşların, ulaşımını ücretsiz olarak sağladığı Cuma Pazarı servislerini de ikinci bir uyarıya kadar iptal etti. 

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