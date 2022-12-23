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Kış aylarıyla gribal vakalar tavan yaptı

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Kış aylarıyla gribal vakalar tavan yaptı
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde kış aylarını yaşamaya başladığımız bugünlerde gribal enfeksiyon ve nezle gibi hastalıkların adeta tavan yaptığı bildirildi.
Bize ulaşan bilgilere göre, gerek devlet hastanelerinde gerekse özel hastanelerde son günlerde adeta grip ve nezle şikayetiyle başvuran hasta patlaması olduğu belirtilirken, başta küçük çocuklar olmak üzere yetişkin ve yaşlıların da nezle ve grip şikayetleri nedeniyle hastanelere başvurdukları kaydediliyor.
Ülkemizde kış aylarının gelmesine karşın etkili yağışların olmamasından ve gündüzleri sıcak, geceleri ise soğuk havaların yaşanmasından dolayı gribal enfeksiyonlar ve benzeri hastalıkların görüldüğü bildiriliyor. Özellikle domuz gribi vakaların çok arttığı da bize ulaşan haberler arasında yer almakta.
Doktorların hastalara ve topluma tavsiyelerinin bol bol C vitamini türü yiyecekler tüketmeleri veyahut bu vitaminleri içeren haplar almaları olduğu bize gelen haberler arasında bulunuyor.
 
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