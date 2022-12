Benan haksız mı?

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı, Gürsel Benan, Şehit kabirlerini yaptırmayan siyasileri ,sert biçimde eleştirdi. "Şehitlerimden utanıyorum, mezarlarınızı yaptırmayan siyasileri kınıyorum Para mı yok...?" Benan ne yalan ne de yanlış söylemedi. Her gün nutuk atan, mangalda kül bırakmayan siyasilerin tutumunu eleştiren Benan’a konuşma yasağı da getirildi. Şehitlikleri ziyaret bile etmeyen bu siyasilerin miyadı artık doldu. Ne hayattakilere ne Ahirettekilere ne de Şehitlere saygısı kalmayanları bu halk affetmeyecektir. Kahraman Kıbrıs Türk halkı, Şehitlerimize reva görülenlere sessiz kalma. Senede bir gün değil, her zaman Şehitlikleri ziyaret etmeyi unutma, ihmal etme.

(Özcan Özcanhan)





Şehit Aileleri Derneği Başkanı Gürsel Benan, Şehitlerin manevi

dünyasına hakaret eden,

Denktaş'ın mezarını çöplüğe çeviren Cumhurbaşkanlığı Sarayına, Meclise, Hükümete,

tüm politikacı mevzilerine füzelerle saldırdı.

Şehitlere ve Ulusal Direniş Sembollerine ihanet içinde olan

Siyaset Teşkilatı derhal harekete

geçerek Gürsel Benan'a konuşma

yasağı getirdiler.

Neden ? Şehit çocuğu Gürsel Benan yalan söylüyorsa Onu

derhal idam edin çünkü ithamları

idamlıktır.

Ancak doğru söylüyorsa bir şehit

Çocuğunun böylesine feveranı ve

infilak etmesi karşısında ortadan

kaybolunuz. İnsanlarımıza hayatı

zehir ettiğiniz yetti artık...

(Hasan Özbaflı)





Yazıklar olsun! Hamasete dayalı, insanların acılarını ve duygularını istismar ederek siyaset yapanlar er ya da geç duvara toslayacak. Samimi olmayan, nutuktan başka bir şey bilmeyen çakma milliyetçileri, Şehit ailelerinin sesini kısmaya kalkan sahte vatanseverleri hep birlikte hayatımızdan çıkaracağız. Bu devran elbet dönecek!

(Kudret Özersay)



Yine elektrik yok..

Yine Long Beach..

Dillerinizden düşürmediğiniz gelişim bölgesi.

Yabancılar bu bölgeye yatırım yapmaktan da bıktı.

Her gün elektrik mi kesilir? Hem de 8 saat, 9 saat hatta bazen 12 saat..

yeter yahu!!!

(Emine Sütçü)





Bir haber sitesi söyle yazmış, Benan siyasi partinin üyesi gibi davrandı zaten kızı da bir partiden meclis üyesi o görevde kalıp kalmayacağı merak ediliyor! Bu mu habercilik? Kızı nerden isterse aday olur en demokratik hakkı kimseyi de ilgilendirmez. Adam yalan bir şey söylemedi ki . Basın tarafsız olmalı.

(Emirali Tatlıdil)





Belki söylenmesi gereken çok şey var ama asıl söylenmesi gereken şey ne için yaşadığımızdır?

Ne için ölebileceğimizdir?

Her zaman her şeyi istediğimiz gibi yaparız…

Bugün anlayamadıklarımızı bir gün gelir anlarız!

(Anıl Kaya)