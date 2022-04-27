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Kiralık araç şirketleri araçlarını kullananları neden uyarmıyor?

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Kiralık araç şirketleri araçlarını kullananları neden uyarmıyor?

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizde her geçen gün büyüyen kiralık araba sektörünün sahiplerine seslenerek kiraladıkları araçların sürücülerinin yollarda yaşattıkları korku dolu anlarla ilgili sitemlerini paylaştılar.
Vatandaşlarımız “Saygıdeğer kiralık araba şirketleri ismini telafuz edebildiklerim edemediklerim siz bu kiraladığınız arabaları hiç mi takip etmiyorsunuz sizin araçlarımızda araç takip cihazı yok mu size bu araç sürücülerinin yollarda yaptığı sürat slalom ve tehlikeli sürüşlerin uyarıları gelmiyor mu? diyerek kiralık araç şirketlerine seslendiler.
Kendilerinin merak içinde olduğunu zira bir insanın veya masum insanların hayatlarını bu kiralık araç sürücülerinin tehlikeye attığından kiralık araç şirketlerinin haberleri olup olmadığını sorgulayan duyarlı vatandaşlarımız “Lütfen siz kiralık araba şirketleri kendinize gelin ve kiraladığınız araçların şoförlerine iyi bakın yoksa herkes her gün bir olay yaşayacak”
 
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