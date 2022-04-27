Gezi parkı davasını örnek gösteren bazı zavallı kesimler Kıbrıs içindeki sivil toplumu işaret ederek, salya akıtıyorlar. Belli ki malum kesimler TC Cumhurbaşkanlığı 2023 seçimlerine kadar tüm bölgede tansiyonu artırma yolunda. Biliyorsunuz buradaki Türkiye'de oy verebilen 110 bin oy onlar için önemli. Kargaşa ve kutuplaşma işlerine geliyor. Birlik beraberlik ve dayanışma ve uyanık olmak çok önemli. UBP maskaralığına yoğunlaşmayı bir tarafa bırakıp, yavaş yavaş etrafa yayılan bu tehlike karşısında uyanık olmalıyız. Provakasyonlara dikkat edilmeli. Yoksa buraları hepten yaşanılmaz kılınacak.

(Mete Hatay)





Yüz bin sterlinlik araçlarda gezen insanlara kimse sormuyor: “Sen bu paraları nereden kazandın ki böylesine lüks içinde yaşıyorsun?”

Bunu sormak yerine güvencesiz ve yoksul insanlara fonla, harçla, vergiyle yükleniliyor.

Bütçe açığı büyüyor!

2022 için şimdiden 4.5 milyar Türk Lirası’nı aştı.

5 Milyar TL’yi bulacak tahminleri yapılıyor.

Bu açık için Türkiye’den hepsi topu 450 milyon TL gelecek.

Bir dolu da talimat!

Sizi kandırdılar.

"Türkiye'nin sözünden çıkmayan bir Cumhurbaşkanı ve hükümetle birlikte para gelecekti" ya!

Gelmiyor.

Hem mevcut kurulu düzenle bağları korumak hem de bu düzeni yıkmak da mümkün olmuyor.

Kukla sahnesi!

Şaka devlet!

Oyun oynanıyor!

(Cenk Mutluyakalı)



Sizin Dininiz İmanımız Allahınız Var öyle mi? Hayat pahalılığı ve ekonomik kriz, tatlıcıdan restoran işletmecisine, kasabından müzisyenine hem tüketiciyi, hem de sektörleri vurdu, yaklaşan ‘bayram’a gölge düşürdü… Çocukları Sevindirme Başka Bayrama Kaldı...

(Ümit Bahşi)



Demokrasimizin yeni modası:

İktidar Meclis genel kurul salonunda iken muhalefet orada yok, muhalefet varken de iktidar orada yok... Sağırlar diyalogu dönemi... "Maskaralık" yakıştırması da kökleştikçe kökleşiyor böylece!..

(Ahmet Tolgay)



