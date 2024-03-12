“Kimseye güven kalmadı”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşalı bir aile bundan yaklaşık 9 ay önce sipariş verdikleri ve parasını peşin ödedikleri giriş kapısı ile ilgili olarak yaşadıkları sıkıntıyı bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdiler.

Lefkoşalı aile “Bir zamanlar, esnaf, sanatkar ve tüccar kişiler toplumda sözüne güvenilen insanlar demekti.

Bankadan kredi kullanmak isteyen ancak hiç tanınmayan müşteriye çevreden bir esnafın imza bile atmadan sözüyle kefil olması yeterliydi.

Çünkü tüccar ve esnaf asla yalan söylemez, hangi koşullarda olursa olsun doğruluktan şaşmazdı.

Bu nedenle malının fiyatından ve kalitesinden nokta kadar kuşkusu olmazdı.

Deyim yerindeyse sattığı malın arkasında "Kapı gibi" dururdu.

Şimdi ortam çok değişti, bozuldu.

Şimdi bırakın tüccarın sattığı malın arkasında kapı gibi durmasını, kendi ürettiği ve sattığı kapının yanında bile durmaktan aciz hokkabazlar türedi.” diyerek sözlerine başladılar.

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında bitirmekte oldukları villaları için bir giriş kapısı yapmak amacıyla anlaştıkları bir firmayla yaşadıkları şöyle paylaştılar:

“Lefkoşa'daki bir firmadan Mayıs 2023'de villamıza 2 kanatlı giriş kapısı taktırdık.

Kapı için 25.000 TL ödedik ama henüz faturasını bile alamadık.

Başka hesapla bu kapıya 994 ingiliz sterlingi ödedik(9 mart 2024 itibariyle 41.400 TL)

Şirkette bize tanıtılan kapı ile takılan arasında farklar vardı.

Vitray yerine, evini içini gösteren düz cam konulmuştu.

Kapının sol kanat altından rüzgar ve yağmur giriyordu.

Kapının ayarının hassas şekilde yapılması ve kol değişimi gerekiyordu.

Durumu ilettiğimizde "Arkadaşlarımız 2-3 gün içinde gelecekler" yanıtını alıyorduk.

Defalarca aynı basit aldatmacayla aylar geçti hiç kimse uğramadı.

Son olarak geçen gün aradığımızda "En geç bir saat içinde oradayım" yanıtını aldık ve beklediğimiz gibi yine kimse gelmedi.

8 aydan fazla zaman geçti gitti.” diyerek artık eski esnafların yerinde yeller estiğini sözlerine ekleyerek kimseye güvenlerinin kalmadığını vurguladılar.

