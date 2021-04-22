Karıncalar mesaiye erken başladı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde ilkbahar aylarını yaşadığımız bugünlerde hava sıcaklıklarının yüksek olduğunu ve yaz havasını andırdığını belirterek hava sıcaklıklarının artmasıyla doğadaki birçok hayvan gibi karıncaların da hareketlendiğini ifade ettiler.



Gerek şehirde gerekse kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımız, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte karıncaların mesaiye başladıklarını ve yaşadıkları deliklerden çıkarak taşımacılığa başladıklarını dile getirdiler.

Özellikle evlerinde kırıntı bulunan kişilerin bugünlerde karıncalarla başlarının dertte olduğunu söyleyen vatandaşlarımız “Daha yaz gelmeden mesaiye başlayan karıncalar nedeniyle birçok kişi evinde karıncayla mücadeleye başladı” diye konuştular.

Karıncaların çok zararsız ve hatta doğaya büyük katkıları olan hayvancıklar olduklarını bildiklerini ifade eden vatandaşlarımız, ancak birçok vatandaşın bu hayvanlardan tiksindiğini veyahut korktuğu için onları öldürmeyi tercih ettiklerini sözlerine eklediler.



