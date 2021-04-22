banner583
Kazaya davetiye çıkarıyorlar
Kazaya davetiye çıkarıyorlar
24 0
Dev maçın galibi yok
Dev maçın galibi yok
9 0
 
İlkbaharla uyanan böcek ve sürüngenlere dikkat
İlkbaharla uyanan böcek ve sürüngenlere dikkat
42 0
Çilek keyfi
Çilek keyfi
42 0
Hamitköy’de Enduro heyecanı yaşandı
Hamitköy’de Enduro heyecanı yaşandı
29 0
Audi yeni elektriklileriyle görücüye çıktı
Audi yeni elektriklileriyle görücüye çıktı
38 0
Enduro heyecanı, Hamitköy‘de başlıyor
Enduro heyecanı, Hamitköy‘de başlıyor
23 0
banner529
banner570

Karıncalar mesaiye erken başladı

banner476

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde ilkbahar aylarını yaşadığımız bugünlerde hava sıcaklıklarının yüksek olduğunu ve yaz havasını andırdığını belirterek hava sıcaklıklarının artmasıyla doğadaki birçok hayvan gibi karıncaların da hareketlendiğini ifade ettiler.

Karıncalar mesaiye erken başladı
banner630
 
Gerek şehirde gerekse kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımız, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte karıncaların mesaiye başladıklarını ve yaşadıkları deliklerden çıkarak taşımacılığa başladıklarını dile getirdiler.
Özellikle evlerinde kırıntı bulunan kişilerin bugünlerde karıncalarla başlarının dertte olduğunu söyleyen vatandaşlarımız “Daha yaz gelmeden mesaiye başlayan karıncalar nedeniyle birçok kişi evinde karıncayla mücadeleye başladı” diye konuştular.
Karıncaların çok zararsız ve hatta doğaya büyük katkıları olan hayvancıklar olduklarını bildiklerini ifade eden vatandaşlarımız, ancak birçok vatandaşın bu hayvanlardan tiksindiğini veyahut korktuğu için onları öldürmeyi tercih ettiklerini sözlerine eklediler.
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.