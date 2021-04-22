Mecliste UBP “geçici komite” oluşturarak, seçim tarihini Nisan 2022’ye ötelemek istiyor. Hükümet protokolünde bu rakam Ekim 2021. 27 milletvekili ile seçim tarihinin Nisan 2022’ye alınması için meclisteki komitelerde çoğunluk yok. Geçici komite, “dolanma yolu”

Muhalefet ise buna direniyor. Ağustos veya Ekim 2021’de seçim için iktidara “uzlaşı” çağrısı var. Muhalefet ve iktidarın ortak bir noktada bulunması imkansız. Mevcut komiteden bir seçim tarihi çıkması imkansız. Geriye bir dek “geçici, komite” kalıyor; o da adil değil

Geçici komitenin dokuz milletvekilinden oluşması; 5 UBP olacak şekilde dağılımın olması gibi bir “ara formül” muhalefet tarafından mahkemeye götürülebilir. Eğer meclis karar alamazsa, seçim kararını Yüksek Seçim Kurulu alacak; nerden baksan demokratik değil

Hepsini geçelim; belli ki uzlaşı olmayacak ve ara seçim için sandığa gideceğiz. Tek vekil seçmek için 10 milyon TL daha harcayacağız. Bu halkın suçu ne? Meclisi toplayamıyorsunuz; karar alamıyorsunuz; komite toplayamıyorsunuz… İktidar neden var?

Toplumun yakıcı sorunları bekliyor. Aşı sayısı dışında topluma moral verecek bir gelişme yok. Hükümet hem kendi içinde, hükümet partileri de kendi içinde kaoslarla boğuşuyor. YDP kurultayı bitti, şimdi UBP’de kavga başladı. Ülkeye kim sahip çıkacak?

Yargı bağımsızlığının çok tartışıldığı bu günlerde, Yüksek Adliye Kurulu Üyesi Enver Öztürk, iktidar partilerinden YDP’nin genel sekreteri oldu. Hukuk camiası yargı bağımsızlığının tartışıldığı bu günlerde Öztürk’ün YAK’ndan istifasını talep ediyor.

Kendi derdimiz yetmiyor, bir de Türkiye’den “anlamayan, dinlemeyen” yetkililerin hakaretleri ile uğraşıyoruz. Bir halkın “yargı bağımsızlığına” sahip çıkması, ancak takdir edilir. Şimdi de Devlet Bahçeli. KKTC’de “anayasa mahkemesinin kaldırılmasını” istiyor. La havle…

(Hüseyin Ekmekçi)



Alina gibisin canım kardeşim

Senin hukuk dairen, ucu siyasilere dayanan hiçbir yolsuzluk dosyasını sonuçlandırmasın,

En basiti, jet raporu bile açıklanmasın,

Devletin tüm gelirleri partililere yandaşlara peşkeş çekilirken, hesap sorması gereken makam seyretsin,

Vergi afları seçim rüşveti gibi kullanılsın.

Maliyenin kasası boşaltılıp, devletin dilenci haline sokulsun

Sonra da sen, yargına laf söylendi diye Alina (Hindi) gibi , GABARIP hep bir ağızdan "gulu gulu" diye ses çıkar..

Eylem yerin doğru ama tepki göstermen gerekenler yanlış canim kardeşim..

Alinanın gabardiliği, kümes sahibinin kendisine buğday atana kadardır. canımın içi kardeşim

Hukuk devletinin bireyi olmayı değil de, kümesteki, Alina sürüsü olmayı sen seçtin canim kardeşim..

(Ediz Uzun)





Ahmet Latif dostum; Yurt sevgimiz bize yeter...

Belediye başkanlarımızın başarı ölçütü, ürettiği hizmet ve görev yaptığı sınırlar içinde insanımıza sunduğu yaşam kalitesidir.

Akdoğan Belediye Başkanımız Ahmet Latif'in yaşadıkları bu anlamda ibretliktir!

Bir belediye başkanı düşününüz ki, halkına kesintisiz su dağıtım hizmeti sunduğu için suçlanıyor.

'Devlet Emlak ve Malzeme Ofisi'nin su tankını, belediye aracına takmış!

12 tonluk bir su tankerini 'atıl' durumdan kurtararak halkın hizmetine sunmak 'suç 'olmuş!

Onlarca ihtiyaçlı eve su taşımış bu tank, yangınlara müdahale etmiş, hizmet üretmiş.

Başkanımız iyi ki 'devlet'in aslında insan için olduğunu hepimize anımsatmış.

Unutulmasın...

Hepimizin öncelikli görevi kamusal yarar sağlamak, insanımızın hayatını iyileştirmektir.

Ahmet Latif başkanımız elbette yalnız değildir.

İyi ki böylesi başkanlarımız var.

Onlara destek olalım, köstek yerine...

Ahmet Latif dostumuz, hizmete devam!

Yurt sevgimiz bize yeter...

(Ahmet Benli)

