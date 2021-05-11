banner583
Zaroğlu, yeni parti kurma yolunda ilerliyor
Zaroğlu, yeni parti kurma yolunda ilerliyor
15 0
Ercan Havalimanı'nda koronavirüs önlemleri bayram süresince artırıldı
Ercan Havalimanı'nda koronavirüs önlemleri bayram süresince artırıldı
22 0
 
Acil A+ kan aranıyor
Acil A+ kan aranıyor
83 0
Bu oturma banketinden ne istendi?
Bu oturma banketinden ne istendi?
39 0
Fahri – Tan ikilisi, çifte birincilik elde etti
Fahri – Tan ikilisi, çifte birincilik elde etti
8 0
Dragda antrenmanların hızlısı Erosal
Dragda antrenmanların hızlısı Erosal
14 0
2021 Skoda Fabia her şeyin daha iyisiyle geldi
2021 Skoda Fabia her şeyin daha iyisiyle geldi
21 0
banner661
banner570

Kaplıca karavan alanı sakinlerinin ayıbı

banner476

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre kuzey sahil yolunun şirin köylerinden olan Kaplıca köyü muhtarı Adem Baş’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kaplıca sahilinde kurulmuş olan karavan alanında konaklayan karavancıların bölgede gerek çevre kirliliğine gerekse yangınlara neden olduğunu savunarak sitem etti.

Kaplıca karavan alanı sakinlerinin ayıbı

Kaplıca Muhtarı Baş yaptığı paylaşımında “YETER ARTIK !!! Buradan Yetkili Tüm kurumlara sesleniyorum. Kaplıca köyü liman bölgesi olarak bilinen ve 3 - 4 tanesinin senelik geriye kalanların günü birlik olarak karavan kamp kurdukları sahil kenarına dökmüş oldukları mangal külü sonucu oluşan manzara karşınızda” diyerek dökülen mangal küllerinden çıkan yangında bölgenin az daha kül olacağını kaydetti.
Baş, bunun öncesinde ise çöp dağları oluyor diye şikayet ettiklerini ancak  durumun şimdilerde daha beter haller aldığını vurgulayarak “Bu duruma müdahale etmeyi düşünen bir kurum var mı yoksa gerekeni biz mi yapalım?” diyerek yetkilileri göreve davet etti.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.