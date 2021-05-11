Kaplıca karavan alanı sakinlerinin ayıbı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre kuzey sahil yolunun şirin köylerinden olan Kaplıca köyü muhtarı Adem Baş’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kaplıca sahilinde kurulmuş olan karavan alanında konaklayan karavancıların bölgede gerek çevre kirliliğine gerekse yangınlara neden olduğunu savunarak sitem etti.



Kaplıca Muhtarı Baş yaptığı paylaşımında “YETER ARTIK !!! Buradan Yetkili Tüm kurumlara sesleniyorum. Kaplıca köyü liman bölgesi olarak bilinen ve 3 - 4 tanesinin senelik geriye kalanların günü birlik olarak karavan kamp kurdukları sahil kenarına dökmüş oldukları mangal külü sonucu oluşan manzara karşınızda” diyerek dökülen mangal küllerinden çıkan yangında bölgenin az daha kül olacağını kaydetti.

Baş, bunun öncesinde ise çöp dağları oluyor diye şikayet ettiklerini ancak durumun şimdilerde daha beter haller aldığını vurgulayarak “Bu duruma müdahale etmeyi düşünen bir kurum var mı yoksa gerekeni biz mi yapalım?” diyerek yetkilileri göreve davet etti.

