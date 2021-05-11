Kimse sakın ırkçılık, insan hakları lafazanlığına kalkışmasın. İş çığırından çıkıyor.

Gerçekten üniversite eğitimi almak için gelenleri ayrı tutuyorum. Ama Afrika kökenli gençlerin son zamanlardaki olayları bardağı taşıracak noktaya geldi. Yasak olmasına rağmen evlerde uyuşturucu ve seks partileri devam. Birbirlerini üçüncü kattan aşağıya atacak kadar gözü dönmüşlükleri devam. Son model Mercedes ve BMW arabalarda son sürat dolaşmaları devam. Gruplar halinde toplanıp sokak kavgasında birbirlerini acımasızca yaralamaları devam. Ana yollarda araba içinde fuhuş yapmaya hazır oto stop çeken gencecik kızlar devam. Kara para aklamak için çete oluşturmaya devam. Uyuşturucu trafiğinde ana unsur olmaya devam.

Hükümet ve devlet üniversiteler üç kuruş daha çok kazanacak diye bu çürük elmaları ayıklamazsa yakında toplumun geneli çürüyecek.

(Songuç Kürşad)



- Ercan Devlet Havaalanı'nın isminin Dr Fazıl Küçük Havaalanı olarak değişmesini...

- Bunu Türkiye Cumhurbaşkanı ile Dışişleri bakanı ile istişare ettiğini...

- Bu yöntemle, Ercan adının da Geçitkale Havaalanı'na verilebileceğini...

Vallahi da billahı da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın kendisi söyledi.

Şimdi de, "Beni yıpratmak istiyorlar", "Ben değil vakıf önerdi" diyor.

Uzatmaya gerek yok.

Anam der ki, "Dilim, başıma getirir zulüm..."

Ekler arkasından:

"Bazen laf ağzına gelirse dilini bir ısır, ağzından çıkarsa esiri olun..."

Allah'tan haberi da Cumhurbaşkanlığı basın ofisi geçti da orada yazar.

(Hüseyin Ekmekçi)





Bizim “iki devletçiler” zannederler ki, AB Kıbrıs’a aşıları gönderirken, “al bunları da, nüfus oranına göre dağıt, parasını da alma” demektedir…

Yalan ve yanlış…

AB; üyesi olan “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin, Kıbrıslı Türkleri de hesaba katarak, parasını ödemeyi de taahhüt ederek yaptığı talebi “kısıtlı olarak” göndermektedir.

Üstelik de “beleş” değil, para ile göndermektedir…

Rum tarafı da, bize dilediği kadar, dilediği zaman “beleş” aşı göndermektedir…

Sayın tatar, “İki Toplumlu Sağlık Komitesi”nin çalışmasını teşvik etse, pandemi kararları ortak olarak alınacak ve bugünkü anomali yaşanmayacaktı…

Rum tarafı ile sağlık alanında “işbirliği”ni torpilleyen tatar ve destekçisi örgütlerin şimdi bir tek sözcük söylemeye hakları yoktur…

(Hasan Kahvecioğlu)



Kimse sizin parti içi hesaplaşmalarınızı çekmek zorunda değil...

Kimse sizin kurultay kavgalarınızı da çekmek zorunda değil...

Kimse sizin olan ya da olmayan pasaportlarınızı konuşmak zorunda değil…

Kimse sizin sehven alınmış kararlarınıza katlanmak zorunda HİÇ değil…

Memleket battı farkında mısınız beyler?

Geçtiğimiz haftada kaç kişinin elektriği kesildi biliyor musunuz?

Kaç kişi telefonlarını şarj etmek için komşularına gidiyor biliyor musunuz?

Kaç kişi dolabında son kalan ve bozulan yiyeceklerini ÇÖPE ATTI haberiniz var mı?

Kaç çocuk evinde elektriği kesildiği için eğitiminden geri kalıyor bunu biliyor musunuz?

Aloooo!

Hükümet nerede?!

Ülkede tam bir can pazarı yaşanırken, insanlar evlerinden atılıp sokakta kalırken, bu ülkede değil parasızlık insanlar açlıkla mücadele ederken, sizin gelmiş ya da geçmiş kurultaylarınız veya gelecek olan genel başkanlık yarışlarınız bizleri zerre kadar ilgilendirmiyor…

Bakın çok net ve mübalağasız söylüyorum: insanlar aç!

Sizin kişisel hırslarınız ve iktidar hevesleriniz yüzünden bu ülkede çocuklar aç yatıyor!

Allah korusun birisi evini geçindiremediği için bunalıma girip intihar etse alabilecek misiniz bunun vebalini?

Veya şöyle sorayım: Umrunuzda olacak mı?

Erken seçimmiş de, kurultaymış da, Cenevre görüşmeleriymiş de, sehven alınan kararlarmış…

Geçiniz bunları artık bir an önce sadede geliniz!

Yapmanız gerekeni yapınız ve ülkeyi yönetiniz!

(Bahar Sancar)

