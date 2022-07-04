Kanlıdere, Lefkoşalının huzur ve doğal ortamı olacak





Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre ülkenin en uzun derelerinden biri olan ve Lefkoşa’nınhem kuzeyinden hem güneyinden geçen Kanlıdere için Lefkoşa Türk Belediyesi’nin dizayn çalışmaları devam ediyor.

Kanlıdere için 5 kilometrelik alanda ağaçlandırma, peyzaj çalışmaları ve doğayla uyum içinde bir yaşam için ön çalışması ve talebi LTB tarafından yapılan ve projelendirmesi AB tarafından ihale edilen dizayn sürecinin hayat bulması hedeflenmekte. Bu hedefe doğru ilerlerken derenin ıslahı ile hem kış aylarına hem de ilk kez LTB’nin kendi kaynakları çerçevesinde yapılması için yürüyüş yolu da kullanıma başlanabilmesi için de hazırlıklarını yapmakta olduğu bildirildi.

Bu bölgedeki habitatı koruyarak, Lefkoşalıların huzurlu ve doğal ortam ihtiyacını karşılayabilmek adına yapılan çalışmalara devam edilmekte.

İlerleyen günlerde bu projenin tamamlanması ile özellikle Dereboyu bölgesinin çok farklı bir havaya gireceği konuşulurken, başta LTB Başkanı Harmancı olmak üzere LTB yetkililerinin projeyi yakından takip ettikleri gelen bilgiler arasında.

