banner762
banner815
İnternet üzerinden dolandırıcılara dikkat
İnternet üzerinden dolandırıcılara dikkat
46 0
12 0
 
Erten Gazi, YDÜ’de yoğun ilgiyle karşılandı
Erten Gazi, YDÜ’de yoğun ilgiyle karşılandı
13 0
Aydilge Güzelyurt’u salladı
Aydilge Güzelyurt’u salladı
27 0
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nden 416’ncı sergi
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nden 416’ncı sergi
12 0
Yoldan çıktı takla attı
Yoldan çıktı takla attı
112 0
2022 Plaj Voleybolu Liglerinde heyecan tam gaz
2022 Plaj Voleybolu Liglerinde heyecan tam gaz
21 0
banner797
banner854

Kanlıdere, Lefkoşalının huzur ve doğal ortamı olacak

banner476

Kanlıdere, Lefkoşalının huzur ve doğal ortamı olacak

banner825
Kanlıdere, Lefkoşalının huzur ve doğal ortamı olacak
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre ülkenin en uzun derelerinden biri olan ve Lefkoşa’nınhem kuzeyinden hem güneyinden geçen Kanlıdere için Lefkoşa Türk Belediyesi’nin dizayn çalışmaları devam ediyor.
Kanlıdere için 5 kilometrelik alanda ağaçlandırma, peyzaj çalışmaları ve doğayla uyum içinde bir yaşam için ön çalışması ve talebi LTB tarafından yapılan ve projelendirmesi AB tarafından ihale edilen dizayn sürecinin hayat bulması hedeflenmekte. Bu hedefe doğru ilerlerken derenin ıslahı ile hem kış aylarına hem de ilk kez LTB’nin kendi kaynakları çerçevesinde yapılması için yürüyüş yolu da kullanıma başlanabilmesi için de hazırlıklarını yapmakta olduğu bildirildi.
Bu bölgedeki habitatı koruyarak, Lefkoşalıların huzurlu ve doğal ortam ihtiyacını karşılayabilmek adına yapılan çalışmalara devam edilmekte.
İlerleyen günlerde bu projenin tamamlanması ile özellikle Dereboyu bölgesinin çok farklı bir havaya gireceği konuşulurken, başta LTB Başkanı Harmancı olmak üzere LTB yetkililerinin projeyi yakından takip ettikleri gelen bilgiler arasında.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.