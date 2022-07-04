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İnternet üzerinden dolandırıcılara dikkat
İnternet üzerinden dolandırıcılara dikkat
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İnternet üzerinden dolandırıcılara dikkat

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İnternet üzerinden dolandırıcılara dikkat
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, son günlerde yine dolandırıcıların işbaşında olduğunu dile getirerek bu konudaki bilgileri bizlerle paylaştılar.
Daha önce telefoniyen yapılan dolandırıcılık girişimlerinin son zamanlarda şekil değiştirdiğine dikkat çeken vatandaşlarımız, şimdilerde ise dolandırıcıların internet üzerinden dolandırıcılığa başladıklarını ifade ederek bize gönderdikleri fotoğraflarla sitemlerini ilettiler.
Bu dolandırıcıların hiç korkusuzca bu şekilde hareket ederek insanları kandırmaya çalıştığını ifade eden duyarlı vatandaşlarımız “İnşallah bu dolandırıcıların ağlarına düşen olmaz. Ancak birçok kişi onların ağına düşerek ya paralarını kaybediyor, ya da başka şekilde dolandırılıyorlar” diyerek herkesi dikkatli davranmaya davet ettiler.
 
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