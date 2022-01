İskele – Boğaztepe anayolu köstebek yuvası gibi

Vatandaş İskele – Boğaztepe arasında kalan yolun adeta köstebek yuvasına döndüğünden şikayetçi





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücü vatandaşlarımız, geçtiğimiz yılın yaz aylarından sonra ilk kez Karpaz bölgesine araçla yolculuk yaptıklarını belirterek İskele – Boğaztepe arasında kalan yolun adeta köstebek yuvasına döndüğünü dile getirerek şikayetlerini bizlerle paylaştılar.

Vatandaşlarımız, yılın ilk gününde güzel havayı da fırsat bilerek Mehmetçik’e kadar araçlarıyla gittiklerini ifade ederek, ancak İskele ile Boğaztepe arasındaki anayolun son halinin kendilerini perişan ettiğini vurguladılar.

Boğaztepe’den sonra yolun çift şerit olmasının çok güzel olduğunu ancak Boğaztepe köyü ile İskele kavşağı arasında kalan yolda neredeyse her 100 metrede bir çukur oluştuğunu söyleyen vatandaşlarımız “Bu yolda araç kullanmak için adeta cambaz olmak gerek. Yolun her iki şeridinde de çukurlar var. Özellikle gece saatlerinde bu yolu bilmeyen sürücülerin yoldan çıkmaları veyahut araçlarının lastiklerini parçalamaları an meselesi” diye konuştular.

Bu yolun olduğu bölgenin asfaltlanmasının büyük bir maliyeti olmayacağını dile getirerek yetkilileri göreve davet ettiler.