İnönü Belediyesi’ne vatandaş tepkili

Ayaklı Gazete’ye Mesarya bölgesinden ulaşan duyarlı bir vatandaşımız, Mesarya bölgesinin büyüyen belediyelerinden olan İnönü Belediyesi’nin sorumsuzca hareket ettiğini dile getirerek sitemlerini bizlerle paylaştı.



Vatandaşımız Bakanlar Kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda hayvan üreticilerine destek olmak ve yerli ürünleri teşvik etmek amacıyla, Tarım Bakanlığının 3 Milyon TL kaynak ayırarak halkımıza dağıtılmak üzere hellim yaptırarak Belediyeler kanalıyla vatandaşa dağıtılması hedeflendiğini dile getirerek bu konunun İnönü Belediyesince istismar edildiğini iddia etti.

Vatandaşımız “Bölgemizdeki belediyeler gayet başarılı bir şekilde kendi bölgelerindeki vatandaşlarımıza Her haneye 1 kilo olacak şekilde ayrımcılık yapmadan Adil bir paylaşım yaptırdılar. Ancak İnönü belediyesi bu konuyu yüzüne gözüne bulaştırarak, bölge için ayrılan 500 kilo hellimi keyfi uygulamayla dağıtım yaptırmıştır. Bölgemizde çok az sayıdaki evlere hellim verilmiş, köylerimizdeki çok fazla sayıda evlere dağıtım yapılmamıştır” dedi.

İnönü Belediyesi’nin özellikle dar gelirli olup Sosyal Yardım Dairesi’nden maaş desteği alan hiçbir vatandaşımıza dağıtım yapılmadığını iddia eden vatandaşımız dağıtım yaptığı evlere de fazla fazla hellim vererek biran önce elinden çıkarmayı hedeflediğini iddia etti..

“Bölge halkına dağıtılmak için gelen 500 kilo Hellim, İnönü, Dörtyol ve Korkuteli köylerimizde çok az kişiye 4’er kilo dağıtılarak israf edilmiştir” diyen vatandaşımız, bölgelerindeki her eve verilmek için gönderilen Hellimlerin beceriksizce dağıtılarak vatandaşlar arasında tepkiyle karşılandığını sözlerine ekledi.

