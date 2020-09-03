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İnce Av döneminde yangın tehlikesine dikkat

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, ülkemizde bu hafta sonu başlayacak olan 2. İnce av dönemi öncesinde doğanın zarar göreceği yönünde endişeleri olduğunu dile getirerek endişelerini bizlerle paylaştılar.

İnce Av döneminde yangın tehlikesine dikkat
Oldukça sıcak günlerden geçen ülkemizde avcıların Pazar günü İnce Av dönemi nedeniyle av kuşu avlamak amacıyla çıkacakları alanlarda bir dikkatsizlikleri sonucunda yangına sebebiyet verebileceklerini dile getirdiler.
Özellikle sigara kullanan avcıların sigara izmaritlerini mutlaka bir şişeye atmaları gerektiğini zira doğaya bırakılacak olan bu izmaritlerin yangına sebebiyet verebileceğini ifade eden vatandaşlarımız, “Unutmayalım ki büyük yangınlar her zaman görünmeyen ihmallerden kaynaklanır. Bu nedenle ihmale yol açmamak için büyük dikkat içinde olmak gerekiyor” diye konuştular.
Avcılık Federasyonu’nda üyelerini özellikle yangınlara karşı uyarması gerektiğini sözlerine ekleyen çevre dostu vatandaşlarımız, yangınların her zaman için ciğerimizi yaktığını vurguladılar.
 
 
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