Avrupa’daki okullar corona virüs ile nasıl başa çıkıyor?

İtalya, İspanya, Almanya, Yunanistan, İngiltere gibi pek çok Avrupa ülkesinde ve Rusya'da okullar yaz tatilinin bitmesinin ardından peşi sıra açılıyor. Hükümetler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle aylarca çevrimiçi öğrenimden sonra öğrencilerin sınıfa dönmeleri konusunda ısrar ediyor. Ülkeler, okullarda bulaşmayı en aza indirmek için sınıflardaki kapasitenin yarıya indirilmesi, ders sürelerinin kısaltılması ve sınıflarda maske takmanın zorunlu tutulması gibi farklı yaklaşımlar benimsiyor

İNGİLTERE

FRANSA

ALMANYA

YUNANİSTAN

İTALYA

HOLLANDA

RUSYA

İSPANYA

İngiltere’de ilkokullar 1 Haziran'da bazı yaş gruplarından başlanarak yeniden açıldı. 15-18 yaşları arasındaki lise öğrencileri ise 15 Haziran'da sınıflarına geri döndü. Bu hafta ise tüm yaş grupları yeni eğitim öğretim yılı için tam zamanlı olarak okula başladı.İngiliz okullarında yapılan yakın zamanlı bir çalışmada, okulların yüzde 96'sının sınıfları küçük gruplara veya 'balonlara' ayırdığı ve bulaşma riskini en aza indirmek için grupların arasında güvenli bir sosyal mesafe bulunduğu görüldü. Ulusal Baş Öğretmenler Derneği tarafından yapılan çalışmaya göre, söz konusu okulların büyük bir çoğunluğu mola zamanlarını değiştirmeyi ve ders saatlerini kademelendirmeyi planlıyor.Bununla birlikte, İngiltere'deki orta öğretim öğrencilerinin, bölgelerinde yalnızca karantina varsa ortak alanlarda yüz maskesi takması gerekiyor. Derslerde maske takmak zorunlu tutulmuyor.Fransa’da okullar önceki gün itibariyle açıldı. Corona virüs önlemleri kapsamında 11 yaşından büyük öğrencilerin, iç mekanlar da dahil olmak üzere her zaman yüz maskesi takması zorunlu tutuldu. Öte yandan okulların, sınıfları düzenli olarak havalandırması ve dezenfekte etmesi istendi.Anaokullarında ise aynı sınıfta bulunan çocukların sosyal mesafe uygulanmasına ihtiyaç duymadığı belirtildi.Almanya’da öğrenciler Ağustos ayının başından beri tam zamanlı olarak okula dönmeye başladı. Çoğu eyalette, öğrencilerin ve öğretmenlerin sınıflarında olmadıkları sürece iç mekanda maske takması zorunlu tutuldu. Kuzey Ren Vestfalya ise, ebeveynlerin ve doktorların eleştirilerinin ardından yaşça büyük öğrencilerin derslerde maske takmalarını gerektiren kuralını kaldırdı.Bununla birlikte, farklı sınıflarda ve yaş gruplarında bulunan öğrencilerin molalar esnasında farklı bölgelerde kalmaları gerektiği, kapı ve pencerelerin ise mümkün olduğunca açık kalması önerildi.Yunanistan’da okulların 14 Eylül'de yeniden açılması bekleniyor. Bu kapsamda öğretmenlerden ve öğrencilerden, sınıfta ve diğer kapalı alanlarda maske takmaları isteniyor. Diğer taraftan, sınıfların 17 öğrenci ile sınırlandırılacağı açıklandı.İtalya’nın çoğu bölgesinde okullar 14 Eylül'de yeniden açılacak. Bununla birlikte, ülkede bulaşıcılığı en aza indirecek tedbirler hala tartışılıyor. Okullarda sosyal mesafeye yardımcı olmak için, giriş saatleri kademeli olacak ve önümüzdeki haftalarda Eğitim Bakanlığı tarafından yeni, tekli sıralar tanıtılacak. Ayrıca, dersliklerde maske takmak zorunlu tutulacak.Sınıfları daha büyük olan bazı ortaokullar, aşırı kalabalıklaşmayı önlemek için uzaktan eğitim ve yerinde öğretimin bir karışımını kullanacaklarını açıkladı. Bununla birlikte İtalyan hükümeti, okullara güvenli seyahat imkanı için toplu taşımayı artırmaya için daha fazla fon sağlamayı kabul etti.Bir öğrenci veya öğretmene virüs bulaşması halinde ise, karantina uygulayıp uygulamayacağına dair kararın baş öğretmenlere ve sağlık yetkililerine ait olacağı belirtildi.Hollanda’da okullar Ağustos ayında aşamalı olarak yeniden açılmaya başladı. Ülkede ilköğretim ve lise dersleri yüz yüze gerçekleşiyor ve ne öğrencilerin ne de öğretmenlerin yüz maskesi takması gerekmiyor. Bununla birlikte, bir öğrencinin enfekte olduğunda, evindeki herkes ile birlikte 10 gün karantinada kalması gerekiyor. Semptom gösteren altı yaşından büyük çocukların ise okula gelmemesi ve test yaptırması isteniyor.Rusya’da tüm okullar önceki gün yeniden açıldı. Bu kapsamda, ortak alanlarda aşırı kalabalıklaşmayı önlemek için ders saatleri ve molalar kademeli olarak yeniden düzenlendi. Bununla birlikte okulda düzenli olarak ateş ölçümü yapılacağı ve grip benzeri semptomları olan öğrencilerin izole edileceği bildirildi. Öğrencilere maske takmaları tavsiye edildi, ancak zorunlu tutulmadı.Öte yandan, öğrencilere uzaktan eğitimin alternatif olarak sunulmayacağı açıklandıİspanya’da ilk ve orta dereceli okulların, eylül ayının ilk üç haftasında kademli olarak eğitim-öğretime başlayacağı açıklandı. Bununla birlikte altı yaş ve üstü çocuklar için okula devamın ve dersliklerde maske tatmanın zorunlu olduğu açıklandı.Ayrıca öğrencilerden günde en az ellerini beş defa yıkaması ve sosyal mesafe dikkat etmelei istendi. Bununla birlikte, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez ateş ölçümü yapılacağı belirtildi.