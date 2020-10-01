TL cinsi varlıklarda, uzun bir aradan sonra potansiyel görüyoruz

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:
- Türk mali piyasaları dün güne iyimser bir hava ile başladı ve günü beklentimize paralel iyimser bir şekilde tamamladı.
- TCMB’nin faiz adımını takiben, BDDK’nin türev kısıtlamasını gevşeterek Aktif Rasyosunu gevşetmesine dün sabah yeni önlemler de eklendi: Döviz alımlarındaki kambiyo vergisi ile TL mevduat stopaj oranlarının düşürülmesi, normalleşme adımlarının devamı olarak okundu.
- Elbette, tek başına normalleşme yönünde atılan bu adımlar mevcut sorunlara topyekun çözüm sağlamasını beklemek hayalperestlik olsa da, ekonomi yönetiminin atmış olduğu adımlardan geri dönmeye başlaması bile, TL ve TL cinsi varlıklara olumlu anlamda yansıdı.
- Not etmekte fayda görüyoruz ki, dün itibariyle Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti %11,12'ye yükseldi (Temmuz ortası %7,40 seviyesinde idi).
- Dünyada esen destekleyici finansal ortam, FED’in en az 3 senede daha faiz artırmayacağını taahhüt etmesi ile devam eden risk iştahının Türk Mali piyasalarına neredeyse uğramadığını düşünürsek, normalleşme adımlarının bundan sonra TL cinsi varlıklarda olumlu anlamda bir potansiyel oluşturabileceğini düşünüyoruz.
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
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