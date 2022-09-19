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“Hani sınır kapılarından geçişler kolaylaşacaktı?”

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“Hani sınır kapılarından geçişler kolaylaşacaktı?”

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, sınır kapılarında yaşanan sıkışıklığı bize gönderdiği fotoğraflarla paylaşarak sitemlerini dile getirdi.
Vatandaşımız, Başbakan Ünal Üstel’in Mayıs ayında göreve geldiği zaman iddialı bir açıklama yaparak “Sınır kapıları düzenlenecek geçişler kolaylaştırılıp hızlandırılacak’ dediğine dikkat çekerek aradan geçen 4 ayda hiçbir gelişme olmadığını ifade etti.
Bize dün Beyarmudu Sınır Kapısı’ndan geçiş yaptığı sırada yaşanan sıkışıklığı fotoğraflayarak paylaşan vatandaşımız “Kontağı kapattım, önümdeki ve arkadaki görüntü bu! Ya adam olup sözünüzü tutun yada halkı enayi yerine koyup zübük misali laf savurmayın” diyerek hükümet yetkililerini göreve davet etti.
Ülkemize daha fazla Rum veyahut yabancı gelmesini istiyorsak bu şekilde sınır kapılarında saatlerce kuyrukta beklenmemesi gerektiğini söyleyen vatandaşımız 21. yüzyılda bu şekilde eziyet çekilmemesi gerektiğini dile getirdi.
 
 
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