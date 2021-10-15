Güzelyurt ve Lefke halkının doktor isyanı büyüyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizin batı bölgesinin iki ilçesi olan Güzelyurt ve Lefke’nin bölge insanına verdiği hizmetlerle ilçe değil köy bile olamadığını dile getirerek isyan ettiler.



Gerek Güzelyurt Sağlık Merkezi’nin gerekse Lefke’deki Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nin son aylarda hem doktor hem de ilaç sıkıntılarından dolayı halka hizmet veremediklerini ifade eden bölge sakinleri “Hastalarımızı götürdüğümüz Güzelyurt Sağlık Merkezi veya Cengiz Topel Hastanesi’nde onlara bakacak ne doktor bulabiliyoruz. Ne de doktorların yazdığı ilaçları bulabiliyoruz” dediler.

Yıllardır bekledikleri Güzelyurt Hastanesi’nin neden bitirilip hizmete girmediğini sorgulayan vatandaşlarımız, en azından bölge hastanelerine yeterince doktor gönderilmesini beklediklerini sözlerine eklediler.

