

Kıbrıs Türk Hava yollarını batıranlar yargılandı mı? Hayır. Arazi peşkeşcileri yargılandı mı? Hayır. Rüşvet alan siyasetçiler yargılandı mı? Hayır. Ciglosda 4 gencin ölümünden sorumlu olanlar yargılandı mı? Hayır... Arka kapıdan partili istihdam edenler her seçimde meclise girebiliyor mu? Evet... Ozaman hükümet düşmüş, seçim olmuş fark etmez...

(Göktürk Ötüken)



Hükümet istifa etti diye gereksiz heyecan yapmayın bence! Bu şark kurnazlarını tanıdığımız kadarıynan Cumhurbaşkanı'nın hükümeti kurma görevini yine bu insanlara vereceğini tahmin edebiliriz! Ta ki kurultayları olsun, şu partiyle görüşme, bu partiyle pazarlık deye deye oyalayacaklar bizi yine! Zaten hazine tam takır. Türkiye'nin içine düşürüldüğü vahim durumdan ekonomi batakta! Giderlerse de muhalefeti suçlamak için malzemeleriyle gitmiş olacaklar. Bu demokrasilerde çare tükenmez fırsatçılarının oyununu ancak meclisteki TÜM PARTİLER SİNE-İ MİLLET (DP, HP, CTP, TDP) yaparsa bozar ve erken erken bir seçime gideriz. Bence...

(Alev Şensoy)



Erken seçimlik şiir

-Hükümet düştü diye; üzülme, eyyy bir torba samanı iki eşsek arasında bölüştürmede zorlanan bakanım.

-Marazlanma, ilkokulda sınıf kapatanı hayalini bile kuramazken, vekil olan siyasetçim.

--Çatma kaşını, GUSBO'ya sap bile olamazken, üst düzey bürokrat olan yöneticim..

Eğmesin hiçbirsey boynunu

- Ülkede, Onuru, mersedes anahtarı kadar olan " adalet mensupları sayesinde, yediklerin sana helal..

-Korkma, kahraman seçmenine bir rant dağıt, raundabautlar seni bekler, koş bayrağını al

-Unutma, 13. Maaşı ödeyene, gözünü!! veren bir seçmenin var,

-Hakkıdır, mafya baronlarının kıçını öpenleri vekil seçen, toplumun istiklal..

(TC deki arkadaşlar için açıklama

GUSBO = Kıbrıs’ta, genelde meclis bahçesinde görülen, bahçe aleti.. )

(Ediz Uzun)





Bu toplum ve özellikle gençler “ümitli şeyler” duyabilmeyi çok özledi. Bu “sürmez durum” devam ettiği takdirde ileride geri dönüşü zor göçler yaşanacak. Bugüne kadar olduğu gibi…

Belki de birilerinin istediği de budur. Ama bunu durduramadıktan sonra konuşmak, durumu sadece tespit etmek kime çare! Engellemek hepimizin boynunun borcudur. Hem de yarın değil, hemen şimdi!

(Ahmet İlktaç)



1-Başbakan’ın hükümetin istifasını vermesi üzerine Cumhurbaşkan’ın bu istifayı meclise iletmesi ve yasal süreci başlatması gerekirdi . An itibarı ile bu bildirim meclise ulaşmamıştır.

2- Hükümetin istifasını veren ve erken seçim çağrısı yapan Başbakan’ın bugün meclise gelerek süreçle ilgili niyetini ortaya koyması ve erken seçimle ilgili gerekli adımları atması gerekmekteydi . Meclis’e gelen giden olmadı.

3- Yürütmenin en üstünde yer işgal edenlerin bu topluma karşı olan sorumluluklarını yerine getirmekten sürekli olarak kaçması kabul edilebilir değildir . Halk bunun hesabını sandıkta soracaktır. Halkın meclisini entrika sahnesine çevirdiğiniz yeter artık; farkında olmasanız da oyun bitti , perde kapandı!

(Fazilet Özdenefe)





Madem devlet yapmıyor, yerel yönetimlerden beklentiler:

Bölgelerde öğrencilerin derslerini destekleyici, kurslar açılsın

Kültür-sanatla ilgili düzenli atölye çalışmaları yapılsın.

Satranç veya enstrüman dersleri verilsin.

Kütüphane binaları açılsın, bilgisayarları olsun.

Hatta okul yapılsın. Yapılabilecek en iyi şey çocuklara, gençliğe yatırım yapmaktır.

Bunlar şov olsun diye, poz poz fotolar çekilerek yapılmasın. Sürekli ve düzenli olsun.

(Bedia Balses Çeliker)

