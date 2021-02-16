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Güzelyurt Belediyesi sokağa çıkma yasağını değerlendiriyor

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Güzelyurt Belediyesi sokağa çıkma yasağını değerlendiriyor
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Güzelyurt bölgesi muhabirimiz Niyazi Ergülen, ülkede yaklaşık 15 gündür devam eden sokağa çıkma yasağını Güzelyurt Belediyesi’nin fırsata çevirerek alt yapı işlerine hız verdiğini bildirdi.
Sokağa çıkma yasağında boş caddeleri değerlendiren Güzelyurt Belediyesi yol genişletme çalışmaları yapıyor. Uzun zamandan beridir bu bölgede yol genişletme için projelerini hazırlayan Güzelyurt Belediyesi, Türkiye’yle son yapılan alt yapı çalışmalarını tamamlama anlaşmaları kapsamında asfaltlama çalışmalarına başladı.
Güzelyurt Kutlu Adalı Bulvarı, Lemar Süpermarket ve Sivil Savunma Teşkilatı binasının önü sağ ve soldan 2’şer metre genişletme çalışmaları çerçevesinde daha önce kanalizasyon çalışması da yapılan bu bölgenin asfaltlama çalışmaları hız kazandı.
 
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