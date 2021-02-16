Yasak avcılığın önüne geçilemiyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız ülkemizde yasak olmasına rağmen halen bazı kişilerin tuzak veya ağ ya da ökseynen avlandıklarını ifade ederek bize gönderdikleri fotoğrafta bunu ispatladılar.

“Resimde görüldüğü gibi ökseylen yakalanan canlı cikla. Bölge olarak da Karpaz bölgesinde tarla kenarındaki sıra şinya ağaçları” diyen vatandaşlarımız kendilerinin ise bu kuşu yasalar çerçevesinde avlamaya çalıştığını ancak bu yıl yasaklar nedeniyle onu da yapamadıklarını ifade ettiler.

“Ökse veya başka bir şekilde avlanan bu gibi kişilerin maalesef bütün av çeşitlerini sadece bir kazanç olarak düşünerek her türlü yöntemle yakalayıp komşumuz Rum tarafına pazarlıyorlar” diyen vatandaşlarımız ne yazık ki bunun önüne bir türlü geçilmediğini vurguladılar.

Bu ülkede Av koruyucularının ne iş yaptığını sorgulayan avcılarımız illa birilerinin ihbar etmesi gerekmediğini onların da avcılar gibi dolaşarak bunu görebileceklerini savundular.



