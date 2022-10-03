Girne’de hayatı zorlaştıran işler yapılıyor



Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Girne sakini vatandaşlarımız, dünyada belediyelerin halkın hizmetçisi olduğunu, yol yaptığını veyahut yol açtığını yani vatandaşına yardımcı olduğunu yaşadığı yerleri güzelleştirdiğini belirterek Girne’de son zamanlarda yapılanlardan duydukları rahatsızlığı bizlerle paylaştılar.

Vatandaşlarımız bize gönderdiği fotoğrafla “Yol açar belediyeler, yol yapar, yol gösterir; Girne’de ilginç bir rolle yol kapatıyor sürekli, yeni Liman-Bellapais dört yolunda bir şerit böyle kapalı yıllardır, şimdi Sancar, Ilgaz sokakları!” diyerek sitem ettiler.

Girne’nin yapısal olarak her geçen gün biraz daha betonlaşmasına karşın yapılan yanlış uygulamalarla bölge halkının zor anlar yaşadığını ifade eden vatandaşlarımız “Ana evimize gelemez, çocukluk sokaklarımızda gezemez olduk... Girne’ye gelmek eziyete dönüşüyor giderek, daha çok, daha zor…” dediler.

Bu işleri yapan imar bölümünün kimden nereden bu projeleri geliştirdiğini sorgulayan vatandaşlarımız, “halka sorulmadan yapılan bu işler hayatı kolaylaştırmak yerine daha fazla zorlaştırıyor” dediler.

