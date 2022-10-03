

Bana göre Kooperatifi batırmak isteyenler var ve buna en yakın zamanda dur denmeli. Aksi halde birkaç yıla kalmaz tarihin tozlu sayfalarında ve digital alemin anılarını gör sayfalarında rastlayacayık ve vay bee bir zamanlar Kooperatif vardı deyceyik.

Yahu eskiden Kooperatif ürünleri piyasanın en ucuzuyken şimdi en pahalısı oldu. Nedir yapmak istedikleri ki, bu fiyat anarşisini yaratıyorlar? Bu Kooperatifin kuruluş amacını ve ilkelerini altüst eden yönetimine çıkıp DUR demek şart olmuştur.

Ben artık Koop ürünü satın almam ya siz alıyormusunuz?

Ancak Koop bildiğimiz Koop olursa geri dönerim yoksa asla ve kat'a ...

(Hasan Mullaoğulları)



KKTC de sen gel otel yap para kazan gerektiğinde paranı da akla sonra git burda kazandığın milyonlarca parayı yurt dışında bir takıma sponsor ol. Kibrisdaki takımların yöneticileri başkanlari modern dilencilik yapsın , bireysel sporla uğraşan bir çok gerçek anlamda başarılı olan sporcularımız kaynak bulmakda zorlansin ve sen bu ülkede kazandığın paradan hiç bir katkı yapma bu kabul edilemez. Yazıklar olsun

(Ceran Tunalı)



Hazandı,hüzündü derken Eylül de bitti gitti işte.

Bitmeyen ve gitmeyen ne var ki ömrümüzden?

İşte bu yüzden yaşadığımız her günün kıymetini bilelim

(Hasan Karas)



NEDEN 1 EKİM? : Rum lideri Anastasiades, dünkü konuşmasında Kıbrıs Cumhuriyetinin 62 yıl önce kurulduğunu, İngiliz sömürge idaresine son verildiğini belirtti. Ve Bağımsızlık için mücadele edenleri kutladı, saygı ile andı.

İngilizler, Kıbrıs’a bağımsızlığı 16 Ağustos 1960 da verdi ve Kıbrıs ortaklık cumhuriyetini ilan etti. İngiliz bayrağı "Union Jack" törenle indirildi. Ve bu Cumhuriyetin, bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü, halklarının insan haklarını Türkiye, Yunanistan, İngiltere garanti etti, "Garantörlük Görevi" ni üstlendi.

Pek ala, ondan sonra ne oldu ?

Bu üç garantör görmedi mi ? 1963 de Kıbrıs Cumhuriyetini Rumların nasıl gasbettiğine tanık olmadı mı ? Neden garantörler olarak kimse karşı çıkmadı, hatta Yunanistan destekledi. İşte , o zaman müdahale edip de yasal düzeni ihdas etseydi İngiltere ve Türkiye, Kıbrıs’ta bunca yıldır sorun yaşanmayacaktı.

Üstüne üstlük, 1963 deki Rum darbesinden sonra Kıbrıs’ta başlayan siyasi soruna rağmen, Avrupa Birliği , Kıbrısı, tam üyeliğe aldı, Birleşmiş Milletler de seyretti. Rumlar köşeyi döndü, Kıbrıs Cumhuriyeti olarak elde ettikleri avantajları kullandı. Kıbrıs Cumhuriyetinin kuruluş ve ilanı tarihi değiştirdi 1 Ekimi kabul etti..

Dünkü törenlere, AB BM ve diğer dünya yetkilileri, katıldı, Anastasiadis kutladı.

Bizim hükümetten, siyasilerden bir tepki, protesto, kınama göremedim, duymadım. Yazık.

Demekki olanları kabullendik..

İyi ki, zamanla bizler de bir devlet ilan ettik. Gerçi tanıyan olmadı ama, en azından, bu adada , yalnız Rumların olmadığını, Kıbrıs da Türk halkı da varolduğunu gördü anladı.

Bence, şu anda Rumların kutlamakta olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti yasal değil, uluslararası anlaşmalara ve yasalara aykırı, de facto, bir kuruluştur.

(Özcan Özcanhan)

