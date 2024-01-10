Girne trafiği çıldırtıyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Girne sakini vatandaşlarımız, ülkemizde artan nüfus ve binalar nedeniyle trafiğin her geçen gün kötüleştiğini dile getirerek önceki gün Girne’de akşamüzeri çektiği bir fotoğrafı bizlerle paylaşarak sitem ettiler.

Girne’nin özellikle Hirondel Çemberi ile yeni liman çemberi bölgesinde hem sabah saatlerinde hem de akşam mesai bitiminde oluşan trafiğin adeta sürücüleri canlarından bezdirttiğini çıldırttığını ifade ettiler.

Zaman zaman bu çemberlerin olduğu yolda araç kuyruklarının 1 kilometreyi bulduğunu ifade eden sürücü vatandaşlarımız “Bu trafik keşmekeşi nedeniyle hem zamanımız hem de enerjimiz boşa gidiyor. Birde tabii ki boşa akaryakıt gidiyor. Yani milli servetimiz boşa harcanıyor” diyerek bu sorunun çözülmesi için toplu taşımacılığın özendirilmesinin şart olduğunu sözlerine eklediler.

