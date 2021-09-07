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Girne çemberinde yaşanan kaos bitmeli

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Girne çemberinde yaşanan kaos bitmeli
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Girne bölgesi sakinleri, Girne’nin içinde araç kullanmanın adeta eziyete döndüğünü ifade ederek bunun bazı nedenleri olduğunu belirterek görüşlerini bizlerle paylaştılar.
Özellikle Lefkoşa’dan gelen, Çatalköy tarafından gelenlerin ve Girne’den çıkmak isteyenlerin buluşma noktası olan yeni Girne Belediye Binası önünde Girne çemberi diye bilinen çemberde günün her saatinde kaos olduğuna vurgu yapan Girne sakinleri buranın bütün şehri altüst eden trafiğin başlangıç noktası olduğunu iddia ettiler.
“Bu çember günümüz şartlarında artık yeterli değildir buna acil bir önlem alınması halinde Girne trafiği bir nebze olsun rahat nefes alacaktır” diyen bölge sakinleri, buraya bir üst geçit mi yoksa trafik ışıkları mı kurulması gerektiğini sorguladılar.
Burada trafiğin yoğunluğunun azalması için bir çözüm şart olduğunu söyleyen bölge sakinleri, zamanın enerji ve zamandan tasarruf zamanı olduğunu sözlerine eklediler.
 
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