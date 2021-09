“Ülkede nemelazımcılık aldı başını gidiyor”

Ayaklı Gazete’ye Mağusa’dan ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkede bir nemelazımcılık yaşandığını dile getirerek, bundan dolayı da her tarafın çöpe boğulduğunu ifade ettiler.

Fotoğrafta görülen yerin Mağusa’nın dinlenme ve vakit geçirme alanlarından biri olan Deve Limanı olarak bilinen Laguna bölgesindeki deniz kenarı olduğunu belirten vatandaşlarımız “Geçtiğimiz günlerde sabahleyin arkadaşlarımızla birlikte sabah yürüyüşü yapmak için seçtiğimiz güzergah üzerinde bulunan Laguna bölgenden geçerken karşılaştığımız bu manzara karşısında adeta şok olduk” dediler.

Geceleyin burada vakit geçiren gençler veya yetişkinlerin yedikleri çekirdek kabuklarını, içtikleri su, bira veyahut kola tenekelerini etrafa bıraktıklarını gözlemlediklerini söyleyen vatandaşlarımız “Yani bu kadar duyarsızlık olmaz. Ye iç, keyif yap, gerisini eşek tepsin misali. Her şeylerini sağa sola atıp giden bu zihniyetler var olduğu sürece her tarafın çöplüğe dönmesi kaçınılmazdır” diyerek isyan ettiler.