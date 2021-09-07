banner583
Keyifli saatlerin değişilmez adresi
Keyifli saatlerin değişilmez adresi
14 0
Türkiye, kritik virajda
Türkiye, kritik virajda
16 0
 
Dolandırıcılar yine iş başında
Dolandırıcılar yine iş başında
102 0
QR kodu almayan KKTC’ye gelemeyecek
QR kodu almayan KKTC’ye gelemeyecek
75 0
Dumlupınar’ın ikinci KTSYD Kupası mutluluğu
Dumlupınar’ın ikinci KTSYD Kupası mutluluğu
45 0
Hamitköy dayanışma gecesi, coşkulu geçti
Hamitköy dayanışma gecesi, coşkulu geçti
38 0
Netflix’te İzleyebileceğiniz En İyi 36 Film ve Dizi
Netflix’te İzleyebileceğiniz En İyi 36 Film ve Dizi
109 0
banner661

“Ülkede nemelazımcılık aldı başını gidiyor”

banner476

banner666
“Ülkede nemelazımcılık aldı başını gidiyor”
Ayaklı Gazete’ye Mağusa’dan ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkede bir nemelazımcılık yaşandığını dile getirerek, bundan dolayı da her tarafın çöpe boğulduğunu ifade ettiler.
Fotoğrafta görülen yerin Mağusa’nın dinlenme ve vakit geçirme alanlarından biri olan Deve Limanı olarak bilinen Laguna bölgesindeki deniz kenarı olduğunu belirten vatandaşlarımız “Geçtiğimiz günlerde sabahleyin arkadaşlarımızla birlikte sabah yürüyüşü yapmak için seçtiğimiz güzergah üzerinde bulunan Laguna bölgenden geçerken karşılaştığımız bu manzara karşısında adeta şok olduk” dediler.
Geceleyin burada vakit geçiren gençler veya yetişkinlerin yedikleri çekirdek kabuklarını, içtikleri su, bira veyahut kola tenekelerini etrafa bıraktıklarını gözlemlediklerini söyleyen vatandaşlarımız “Yani bu kadar duyarsızlık olmaz. Ye iç, keyif yap, gerisini eşek tepsin misali. Her şeylerini sağa sola atıp giden bu zihniyetler var olduğu sürece her tarafın çöplüğe dönmesi kaçınılmazdır” diyerek isyan ettiler.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.