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Geçitkale Belediyesi insan hayatına dokunan hizmetlere devam ediyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Geçitkale sakini vatandaşlarımız, belediyelerinin insan hayatına dokunan ve güzelleştiren çalışmalarına devam ettiğini ifade ederek gerek Geçitkale’de gerekse bölge köylerinde yaptıkları alt yapı çalışmalarını takdir ederek son çalışması ile ilgili bilgi verdiler.

Geçitkale Belediyesi insan hayatına dokunan hizmetlere devam ediyor

Yıllardır atıl bir şekilde bakımsız ve düzensizlik içinde bırakılan Cumhuriyet Lisesi’nin anayola bakan tarafındaki ağaçlık bölgenin halka kazandırılması için Geçitkale Belediyesi kendi kaynaklarıyla çalışma başlattığını anlatan bölge sakinleri “İçinde bulunduğumuz pandemi koşullarında gerek fiziksel gerek mental sağlımız koruma adına olduğu kadar kötü alışkanlıklardan uzak tutup, sağlıklı bir yaşamı teşvik etme adına da yapılan bu doğayla iç içe yürüyüş parkuru yaptı” dediler.
Bu başlanan projenin daha fazla ağaç ekilip, gerekli düzenlemeler ile daha canlı bir ortam yaratılıp halkı spora ve sağlıklı yaşama teşvik edecek bir projeye imza atılmasını beklediklerini  ifade eden bölge sakinleri Belediyeye tekrardan yaptıkları hizmetler için teşekkürlerini ilettiler.
 
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