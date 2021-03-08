Ayrelli çıktı, artık ne yeyceğimi düşünmeycem.. Bir gün sade, bir gün mantarlı, bir gün kremalı, bir gün zeytinli... Böyle geyik yapmak isterdim kafam rahat ama olmaz! Çünkü benim yarı ülkemde en büyük ihtiyaç saray! Kanser hastaları ilaçlarını alamazken, aşıya ulaşıp ulamayacağımız belli değilken, hastanelerimiz yetersizken, bitecek bitecek denilen hapishane bitmemişken, saymakla bitmeyecek şey varken saray! Ne yorucusun KKTC!

(Yetin Arslan)



Farkında mısınız bilmem:

10 günde ortalama 50 BİN PCR testi yapılıyor.

30 günde 150 BİN demek... Aylardır da yapılıyor.

Bunun devlete maliyeti nedir !?

Sadece öylesine merak...

(Hatice Özler Şahin)





Marketten henüz çıkmıştım ki arkamdan ' Tolga abi Tolga abi ' diye beni çağıran bir ses duydum. Arkama baktığımda bana doğru ayağı aksarayak gelen birini gördüm. Yanıma geldiğinde onu tanımıştım bir arkadaşıma ait bir restorantta çalışan bir arkadaştı. Oraya sık sık gittiğimden birbirimizi iyi tanıyorduk. Bir ayağı doğuştan problemliydi. Hayatta kimi kimsesi yoktu. Arkadaşım onu çok küçük yaştan yanına almıştı ve bir baba gibi ona hep sahip çıkıyordu. Günlerdir evden çıkmadığı her halinden belliydi. Kucağında sıkı sıkı tuttuğu bir somun ekmek vardı. Bir tanıdık yüz görünce sevinmiş hatırımı sormak için yanıma gelmişti. Ona restorant sahibi arkadaşımı sorduğumda ' Sorma abi perişanız ' dedi ve bana günlerdir restorantların kapalı olduğundan dolayı arkadaşımın çok zor bir durumda olduğunu anlattı. ' Ben de onun zor durumda olduğunu bildiğimden ondan hiçbir şey istemiyorum..' diyerek dolu dolu olan gözlerini benden kaçırmaya çalıştı. O anda elinde ki somun ekmeğe daha bir anlamlı baktım. Birşeye ihtiyacın var mı dedim. ' Yok abi ekmeğimi aldım eve gidiyorum..' dedi. O anda yüreğim parçalandı çünkü o ekmekten başka yiyecek bir şeyi olmadığı çok belliydi. Gururlu bir çocuktu. Ustasının zor durumda olduğunu bildiğinden ondan da hicbirşey istememişti. Benim de ısrarlı yardım tekliflerimi geri çevirdi. Restoranlar iş yerleri kapandı demek çok kolaydı aslında ama arkasında ne dramlar bırakacak kimse bilemez. O genç ağır aksak adımlar ile yanımdan ayrılırken hüzünlü gözlerle arkasından bir süre baktım. Kendimi onun yerine koydum ve bir somun ekmekle koskaca bir gün nasıl geçer diye düşündüm. Hayali bile korkunçtu. Evet onun gururunu incitmemek için herhangi bir yardım etmeden gitmesine izin vermistim ama kendime söz vermiştim en erken zamanda ona ulaşıp gerekli yardımları yapacaktım. Makam araçlarını en son model araçlarla yenileyen, saraylar yapmak için planlar yapanlara da bir çağrım olsun; bir somun ekmeğe muhtaç insanlar, iflasın eşiğinde işletmeler, işşiz kalan binlerce insan sizden yardım eli bekliyor o acı çığlıkları duyun ve bir an önce birşeyler yapın..

(Tolga Ahmet Raşit)



Ekonomiyi canlandırmak içiin yurt dışından özellikle ingiltereden gelecek kişiler için giriş şartlarının kolaylaştırılması lazım gelecek olanlardan 436 sterlin peşin karantina parası istiyor kktc devleti ev karantinasi yapsınlar vatanına gelmek isteyen binlerce kıbrıslı var onların getireceği milyonlarca sterlin tamamen ekonomiye dağılacak gelenler taxsiden restoranta evlerinin bakımı marketi derken getirdikleri parayı son kuruşuna kadar kıbrıs için de harcayacaklar en azından halk esnaf biraz olsun rahatlar fakat baştakiler sadece kendilerini düşünür.

(İsmail Beyoğlu)







Bu yaştaki çocukları online derslerle evlere hapsettiniz.

İlkokul 1. Sınıf çocuk ne anlar online dersten online ödevden.

1 yıldır arkadaş görmez, çocuk görmez oyun bilmez oldular.

Evde hapsolmuş çocuklar bu ülkeye ne verecek gelecekte.

Çocuklarımızın psikolojisini bozdunuz.

Rum tarafındaki okullarda okuyanlara izin verip bizimkileri okuldan uzak evde hapseder deli eden sizler.

Allah sizi bildiği gibi yapsın.

Bizim çocuklarımızda yaşadıklarımızı umarım sizde evlatlarınızda torunlarınızda yaşarsınız.

Lanet olsun sizin yöneticiliğinize.

Ayıptır yazıktır günahtır

Artık yeterrrrrrrrrrr

Özel okulları olsun seyreltilmiş sınıflarda açınız ve denetleyiniz.

(Ziya Emir)





