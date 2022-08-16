Fiyatı yüksek ama kalitesi düşük



Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşlarımız, ülkemizde bu yaz meyve sebze fiyatlarının adeta uçtuğunu söyleyerek, bu yüksek fiyatlara rağmen kaliteli sebze ve meyveyi reyonlarda göremediklerini belirttiler.

Bize ulaşan vatandaşlarımız fotoğrafta görülen domateslerin kötü kalitede olduğunu ancak tüm marketlerde domatesin kalitesinin çok kötü olduğunu ifade ederek “Sebebi nedir diye soruyorsunuz, diyorlar ki ithal etmek yasak mecbur her yerde aynı domates var. Ama biliyoruz ki iyi domatesler Güney Kıbrıs’a gidiyor” diyerek önemli bir iddiada bulundular.

Ülkede üretim yapılmasını desteklemenin, insanımıza kötü ürünü pahalıya satmak anlamında olmaması gerektiğini belirten vatandaşlarımız “Domatesin durumu ülkenin özeti gibi. Kazıklanıyoruz ama malında kötüsünü alıyoruz. Bu kabul edilecek bir durum değil” diyerek sitemlerini paylaştılar.

