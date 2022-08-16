banner762
banner815
Fiyatı yüksek ama kalitesi düşük
Fiyatı yüksek ama kalitesi düşük
11 0
SOS Çocukköyü destek bekliyor
SOS Çocukköyü destek bekliyor
7 0
 
Kocareis Plajı, tenisle şenlendi
Kocareis Plajı, tenisle şenlendi
18 0
Creditwest Bank çalışanları yaz partisinde doyasıya eğlendi
Creditwest Bank çalışanları yaz partisinde doyasıya eğlendi
20 0
45 0
Tatil evi veya villa kiralama revaçta
Tatil evi veya villa kiralama revaçta
34 0
Badmintonda yıldızlar ve gençler mücadele etti
Badmintonda yıldızlar ve gençler mücadele etti
21 0
banner797

Fiyatı yüksek ama kalitesi düşük

banner476

banner825
Fiyatı yüksek ama kalitesi düşük
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşlarımız, ülkemizde bu yaz meyve sebze fiyatlarının adeta uçtuğunu söyleyerek, bu yüksek fiyatlara rağmen kaliteli sebze ve meyveyi reyonlarda göremediklerini belirttiler.
Bize ulaşan vatandaşlarımız fotoğrafta görülen domateslerin kötü kalitede olduğunu ancak tüm marketlerde domatesin kalitesinin çok kötü olduğunu ifade ederek “Sebebi nedir diye soruyorsunuz, diyorlar ki ithal etmek yasak mecbur her yerde aynı domates var. Ama biliyoruz ki iyi domatesler Güney Kıbrıs’a gidiyor” diyerek önemli bir iddiada bulundular.
Ülkede üretim yapılmasını desteklemenin, insanımıza kötü ürünü pahalıya satmak anlamında olmaması gerektiğini belirten vatandaşlarımız “Domatesin durumu ülkenin özeti gibi. Kazıklanıyoruz ama malında kötüsünü alıyoruz. Bu kabul edilecek bir durum değil” diyerek sitemlerini paylaştılar.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.