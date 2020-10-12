Doğa katliamı son sürat

Ayaklı Gazete’ye Karpaz bölgesinden ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, ülkemizde adeta can çekişen doğa ve ormanlara her gün bir yeni darbe vurulduğunu dile getirerek, bize gönderdikleri fotoğraflarla sitemlerini paylaştılar.



Doğasever vatandaşlarımız, fotoğrafta görülen yerin Karpaz bölgesindeki Mehmetçik Belediyesi sınırları içindeki Bafra'daki arıtmanın arkasında deniz kenarındaki alan olduğunu kaydederek burada Pazar günü ağaçların kesildiğini dile getirdiler.

Bu ağaç kesiminin büyük bir ihtimalle dün de devam ettiğini iddia eden doğasever vatandaşlarımız “Bunun makul, mantıklı bir izahatı var mıdır acaba? Bu bölge oldukça hızlı bir şekilde yok olacak gibi. Zaten kumsalda bulunan endemik bitkilerden kum zambakları yok edildi. Ağaçları da yok ederek bölgeyi betonlaştıracaklar” diye konuşarak sitemlerini dile getirdiler.

