Devlette ağır işleyen çark düzelmeli





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sosyal Konut Birimi’nin neden bu kadar ağır çalıştığını sorgulayarak, sitemlerini ilettiler.

Kendilerine yıllar önce kırsal kesim arsaları dağıtımından verilen hak sahipliği belgesiyle yaptıkları evlerinin koçanını almak için Sosyal Konut Birimi’ne başvurarak değer biçilmesini istediklerini söyleyen vatandaşlarımız, ancak neredeyse üzerinden 3 yıl geçmesine karşın hiçbir geri dönüşüm olmadığını kaydettiler.

Devletin zaman zaman memurunu ödemekte bile zorluk yaşadığı bugünlerde vatandaşın para vermesini istememesini anlamadıklarını dile getiren vatandaşlarımız, bu çok ağır işleyen çarkın artık düzelmesi gerektiğini sözlerine eklediler.

