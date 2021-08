Türkiye’de özel tv'ler başlayalı 30 yılı geçti. Bu kanallarda bol bol siyaset ve futbol programları var. Bir futbol maçı öncesinde ve sonrasında günlerce tartışma :futbolda gelinen nokta herkesçe malum!!Maç biter günlerce yok penaltıydı yok offside dı!! Siyasette de durum farklı değil, yıllardır yolsuzluk rüşvet peşkeş ile çalkalanan memlekette hangi kanıtlanmış olayda hangi ceza verildi? Adalet olmayan bir devlette hiçbir alanda gelişim olmaz yandaşların gelişimi dışında.

(Kubilay Merttuna)







Karpaz çok sahipsiz kalmış.. Her köse basında bir fırsatçı.. O yollar rezalet!!Turistlerin illa ki geldiği bu bölgenin bu kimsesizlik ne kadar düşündürücü. Yolun her yeri çukur dar ve çukurlu bir yol..plajlarda kırık dokuk şezlong şemsiye ücretleri normalin 2 kati..Manastırın oradaki kafede bir kahve 15 TL..naparsınız ama bu ne fırsatçı açgözlü bir kafadır öyle!!!

(Bala Kayadelen)





Kendinizi kapalı alanlarda koruyun, mümkün oldukça test yapıp taranın.. Şu an minicik adamızda Korona başladı başlayalı ilk defa “felaketi” yaşıyoruz.

Ortalama 2 günde bir ölüm (bugün de dahil)

Ortalamanın üzerinde Yogun bakım rakamları

Ortalamanın ÇOK üzerinde vaka sayısı..

Hayat DEVAM ETMELİ..

Önlem al,

maskeni tak,

aşını yap..

Birkaç hafta iş ev- ev iş dışında plan yapma evde takıl..

çekirdek ailenin dışında ekstra görüşmelere bahane bul..

Düğünlerde, aktivitelerde maske ile katıl bir kenara iliş..

Atlattık, atlatırız.. Felaketten galip cıkmak elimizde.

(Berkem Korbay)



Patladık! Düğünler kontrol edilecekti güya, düğün öncesi gelin veya damatın bekarlığa veda partileri gırla, otellerdeki köpük banyoları vs., toplum vurdumduymaz. Gelinen noktada bulaş kontrol dışıdır. Pozitif vakalar gün geçtikçe artmakta. Çevremizdeki bazı kişilerin şimdilik keyfi yerinde. Kuralları koyanlar bile kendi koydukları kurallara uymuyor. Sonra da çıkıp, "asacağız, keseceğiz, para cezası vereceğiz, kurala uymayan işletmeyi kapatacağız" söylemleri. Vakalar az iken pozitif çıkan kişilerden tanıdık var mı acaba diye düşünürdüm. Şimdi her gün neredeyse tanıdık birilerinin Covid testinin pozitif olduğunu duyuyorum. Rahat ve vurdumduymaz yaşamaya devam edenler can sıkıyor artık. Yeter be! Sizin bu tavırlarınız yüzünden normal yaşantımızda yapacaklarımızı da yapamıyoruz artık. Okullar açılacak ve en son kapanacak diyenler; İnşallah siz haklı çıkarsınız, ben yanılırım. Bu gidişle okullar bir hafta sonra kapanır veya okulda temassız kimse kalmaz. Rahat ve vurdumduymaz insanlara sesleniyorum. Lütfen, kendinize çeki düzen verin. Eğitim çok önemli. İki yıllık kayıp var. Kimseyi düşünmüyorsanız çocuklarınızı düşünün. Düğün öncesi eğlencelere ve düğünlere çok dikkat edin, köpük banyosu yapmasanız da olur kanımca. Okulların sorunsuz bir şekilde yüz yüze eğitime devam etmesi için toplum olarak bazı zevklerden vazgeçmemiz şart. Hem kendimizi, hem de yakınlarımızı koruyalım.

Bir de unutmadan; maske, mesafe, temizlik ve aşı bu pis hastalığın bulaşmamasında, tedavisinde bize yardımcı oluyor. Bunları es geçmeyelim.

(Derviş Atakan)





Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Bakanlar Kurulu, 20 Maraş kararıyla ilintili 20 yetkilinin pasaportlarının sürelerini uzatmama kararı aldı. Kıbrıs Cumhuriyeti bu kararıyla Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki haklarına ne kadar keyfi bir şekilde baktığını gösterdi. Bir taraftan milyon dolara Kıbrıs'la alakasız binlerce kişiye pasaport satan KC, diğer taraftan vatandaş olmayan kişilerle evli Kıbrıslı Türklerin eşlerine ve çocuklarına vatandaşlık vermemekle ne kadar çifte standart uyguladığını göstermişti. Politik görüşüne göre vatandaşlık hakkı bulunduran bir AB üyesi. Bunun ötesinde eğer KC'yi tanımadıkları iddiasıya alınmışsa bu karar, öyleye ENOSİS'i savunan yani Kıbrıs Cumhuriyeti'nin laf edilmesini savunan ELAM gibi örgütlere üye kişilerin de vatandaşlıklarının iptal edilmesi gerekir bu anlayışa göre. 21. yüzyılda adanın iki tarafındaki iktidardaki kafa yapısı jurasic park sevisyesinde olduğunun yeni bir göstergesi!

(Mete Hatay)