Değişen iklim şartlarıyla doğada değişiyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı doğa dostu vatandaşlarımız, son günlerde bazı ağaçlarda gördükleri fotoğraftaki tırtıl türünün ne olduğunu merak ettiklerini belirterek, bu tırtıl veya kurtçuğun ağaçlarına zarar verdiklerini ifade ettiler.



Özellikle zeytin ağaçlarında gördükleri bu kurtçuğun başparmak kalınlığında ve neredeyse 10 santim uzunluğunda olduğunu paylaşan vatandaşlarımız “Bu kurtçuğun olduğu ağaçların genç yaprakları kalmadı. Bir günde ağaçları kel etti” diyerek endişelerini paylaştılar.

Bu tırtıl veya kurtçuğun nereden geldiğini ve bu kadar nasıl büyük olduğunu merak ettiklerini ifade eden vatandaşlarımız, “Uzun yıllardır doğayla haşır neşir olmamıza rağmen bu kadar büyük tırtıl veya kurtçuğu ilk kez gördük. Değişen iklim şatlarıyla birlikte doğamızda çok değişmekte” diyerek şaşkınlıklarını bizlerle paylaştılar.

