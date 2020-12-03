Resmen iş kazasına davetiye

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde son yıllarda inşaat sektöründe hızlı bir büyüme olduğunun gözlemlendiğini, bununla birlikte inşaat sektöründe çalışan kalifiye eleman ihtiyacının da arttığını fakat iş güvenliğinin aynı doğrultuda olmadığını savunarak bize gönderdikleri bir resimle görüşlerini paylaştılar.

Özellikle Lefkoşa ve Girne’de yapılaşmanın oldukça hızlı ilerlediğini ifade eden vatandaşlarımız, buralarda çalışan inşaat işçilerinin iş güvenliğinin oldukça kötü olduğunu belirtti. Vatandaşlarımız fotoğrafta görülen yerin Demirhan bölgesinde yeni başlayan bir inşaat olduğunu ve inşaatta çalışanların hiçbir iş güvenliği olmadan çalıştırıldığını ifade ettiler.

Ekmek parası için canlarını hiçe sayan bu işçilerin kafalarında ne bir kasket, ne de inşaatın etrafında bir örtü olduğunu söyleyen vatandaşlarımız, “Fotoğrafta da görüldüğü gibi kolonun üzerinde kafasına bir kasket takmayan ve yanında bir başka işçi olmayan bu çalışan ani bir denge kaybında düşecek olsa belki de hayatını kaybedecek” diyerek bu gibi görüntülerin arttığını kaydettiler.

Avrupa ülkelerinde genelde inşaat alanlarında önceliğin güvenlik olduğunu söyleyen vatandaşlarımız, iş güvenliği olmayan inşaatlara ağır cezalar kesildiğine vurgu yaptılar.

İş kazalarının birçoğunun ihmal ve tedbirsizlik nedeniyle yaşandığını belirten vatandaşlarımız, önemli olanın iş kazası olmadan tedbirini almak olduğunu sözlerine eklediler.

