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Bunlara kim dur diyecek?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız trafikte yaşadıkları bir olayı bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdiler.

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Bunlara kim dur diyecek?
 
Vatandaşlarımız “KKTC diye isimlendirdiğimiz bu coğrafyada ne yazık ki insana saygı benzeri gibi tüm güzel değerlerimizi kaybediyoruz” diyerek önüne gelene kiralanan ve yolları yarış alanına çeviren ‘Kiralık araçlar’ yollarda tehlike saçmaya da devam ediğine dikkat çektiler.
Birçoğunun kiralanan tarafından bir başkasına verilmek suretiyle kullanmasına müsaade edildiğini iddia eden vatandaşlarımız, bu kiralık araçların sürücülerinin, süratin yanı sıra, trafik kurallarına da uymayarak tehlike yaratmaya devam ettiğine vurgu yaptılar.
Fotoğrafta görülen kiralık aracın Gönyeli Çemberinde önünde araç kuyruklarını hiçe sayarak sol kulvardan gelip, kaldırım taşlarının üzerinden, sıradaki araçların önüne kaza yaparcasına tehlikeli bir şekilde girmeye çalıştığını ifade eden vatandaşlarımız, içerisinde 5 gencin bulunduğu aracın sürücüsünün kazaya adeta davetiye çıkarttığını iddia ettiler.
Araç içerisindeki gençlerin, yaptıkları hataya aldırmayarak kendilerini ikaz eden araç sürücülerine de el kol işaretleri yaparak, süratli bir şekilde yine ayni tehlikeleri yaratarak yollarına devam ettiklerini sözlerine ekleyen vatandaşlarımız “Bunlara kim dur diyecek? İllaki birilerinin canının yanması gerekiyor” diyerek isyanlarını paylaştılar.
 
 
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