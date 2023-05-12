“Bu trafik artık çekilmez oldu”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Girne sakini vatandaşlarımız, son zamanlarda Girne bölgesinde artan nüfusla birlikte trafiğin de zorlaştığını söyleyerek bize gönderdikleri fotoğrafla isyanlarını paylaştılar.

Fotoğrafta görülen yolun Çatalköy’den Girne’ye geliş yolu üzerindeki Karakum Alesta Döner önü olduğunu ifade eden vatandaşlarımız “Bu kuyruk neredeyse 1 kilometreden daha uzun bir kuyruk ve hemen hemen her gün bu şekilde sabah saatleri akşamüzeri olan bir durum” dediler.

Bunun tam bir trafik rezilliği olduğunu vurgulayan sürücülerimiz “Lütfen vatandaş olarak tepkimizi gösterelim. Bu şekilde uzun kuyruklarla trafikte ilerlemek hem zaman kaybı hem de enerji kaybıdır” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.

