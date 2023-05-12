SOSYAL MEDYANIN SESİ

Bizi ilgilendirmez demeyiniz. Bu pazar- 14 Mayıs 2023, Türkiye’de seçimler var. TC devletinin kuruluşundan beri, ciddi, önemli ve kritik seçimler. Nedeni ortada. Laiklik, Atatürkçülük, gericilik, şeriat, demokrasi, hak, hukuk yarışacaktır. Sonuçları, bizleri de etkileyecek. Belki hemen değil. Ama çok kısa zaman sonra. Şu anda, Türkiye’nin ve seçilecek olanların, gündemlerinde o kadar kritik meseleler var ki, Kıbrıs sorununu ve KKTC’yi düşünecek bir ivedilik yok. İster AKP ister CHP....Erdoğan, ister "Bay Kemal" Kazansın, Türkiye’nin iç meselesidir, bizleri ilgilendirmez demeyiniz. Çok ama çok ilgilendirir. Kıbrıs Türklerini. Dileğim, Türk ulusu, Türkiye Cumhuriyeti, KKTC ve Kıbrıs Türkleri için hayırlı ne ise o olsun.

(Özcan Özcanhan)





Yıl sonuna kadar 50 engelli vatandaşımızın devlete istihdam edileceği sözünü veren çakma gayrimeşru hükümet aslında şu anda seçimden önce 70 küsur kişiyi sınavsız ve münhalsiz partizanca geçici işçi olarak işe alması ayıbını gizlemeye çalışıyor (10 DP, 10 YDP, 50 UBP). Geçen hafta seçim istihdamları ortaya çıkınca cevap dahi veremeyenler şimdi bu ayıbı örtmek için engelli vatandaşlarımızı kullanmaya kalkıyorlar! Bunu kimse yutmaz! Kaldı ki sene sonuna kadar sizin o koltuklarda kalıp kalamayacağınız da meçhul!

(Kudret Özersay)





Zararlı ihmaller: Kredi kartlarıyla alışverişlerde yüzde birlik KDV iadesi kayıt dışı ekonominin giderilmesi adına atılmış yerinde bir adımdı... Devletin ve ekonomimizin menfaatine... Şimdi bu ihmal niye?.. Kararın ihmal edilmeden uygulanmasında yarar var... Bu arada bankalara düşen görev de var... Kredi kartlı harcamalarına vermekte oldukları nakit değerindeki puanları net biçimde karşılayabilmelidirler... Müşterilerine bu puanların nasıl ve nerelerde rahatça kullanılabileceğini duyurmalıdırlar... Birçok alışveriş merkezinin müşterinin puan kullanma isteğini geri çevirdiğine dair yoğun şikayetler var... Bu da bankacılık sistemimiz bağlamında bir başka zararlı ihmaldir...

(Ahmet Tolgay)





Girne Limanı'nın tamiratı bitmeden ve tekrar hizmete açılmadan arka mahallelerinin serbest eğlence mekanı olacağı ilan edilmiş. Bakınız Reis ne demiş,

"Haftanın her günü geç saatlere kadar müzik yapmak isteyenler Antik Limanın arka sokaklarını adres edinebilirler, onları da mağdur etmemek için o bölgeyi eğlence bölgesi ilan edeceğiz."

Vur patlasın çal oynasın yani! Artık herhalde Girne Limanı reklamlarında pazarlama için kullanılan "Tranquility" ve "serenity" kısmını silmek gerekecek. Girne, Girne olmak'tan zaten büyük oranda çıkmıştı, şimdi de galiba Aya Napa'nın kötü kopyası olma yoluna giriyor... Elveda huzurun kasabası Girne....

(Mete Hatay)

