Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkede her geçen gün biraz daha alım güçlerinin azaldığını ifade ederek geçtiğimiz gün bir markette gördükleri taze fasulye fiyatı karşısında şoklarını yaşadıklarını belirterek sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Vatandaşlarımız, geçmişte birçok ürünün turfanda denilen erkenci çıktığı zaman fiyatının yüksek olduğunu bildiklerini söyleyerek, ama şimdilerde taze fasulye gibi ürünün neredeyse yıl 12 ay manav tezgahlarında olmasına karşın fotoğrafta da görüldüğü gibi fiyatının kilosu 100 TL olmasının kabul edilmez olduğunu vurguladılar.

Kuru fasulyenin kilosunun 40-50 TL civarıyken taze fasulyenin 100 TL’ye satılmaması gerektiğini belirten vatandaşlarımız “Bu fiyatları kim neye göre belirliyor bir bilen var mı? Tüccar kendi kafasına göre mi belirliyor, yoksa manav ve marketler mi belirliyor?” diye sorguladılar.

Taze fasulyenin altınla ayni değerde olduğuna vurgu yapan vatandaşlarımız, “Taze fasulye pişirmek için bir kilo da et aldığımız zaman, yağıyla salçasıyla birlikte bir ailenin o geceki yemeği neredeyse 500 TL’ye mal oluyor. Bu gidişle artık evlerde tencerelerde yemek pişemeyecek” diyerek sözlerini tamamladılar.