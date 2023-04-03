banner913
banner932
Gençler Birliği, evinde galibiyeti hatırladı
Gençler Birliği, evinde galibiyeti hatırladı
22 0
Artık binaların yıkılmasına gerek kalmayacak!
Artık binaların yıkılmasına gerek kalmayacak!
48 0
 
Hentbolda UKÜ çifte şampiyon
Hentbolda UKÜ çifte şampiyon
19 0
Kocaismail, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
Kocaismail, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
12 0
Mücahitlerden doğaya 7000 fidan daha
Mücahitlerden doğaya 7000 fidan daha
35 0
Yılın ilk Rallisine 19 Kayıt
Yılın ilk Rallisine 19 Kayıt
23 0
Yönetmen Kemal Soğukdere Şampiyon Melekler’in belgeselini yaptı
Yönetmen Kemal Soğukdere Şampiyon Melekler’in belgeselini yaptı
16 0
banner915

Doğaya bu ihanet ne kadar sürecek?

banner476

banner825
Doğaya bu ihanet ne kadar sürecek?
banner931
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı doğasever vatandaşlarımız, ülkemizde bazı kişilerin doğaya karşı sorumsuzca davranışlar içinde olmasından dolayı doğamızın her geçen gün yok olduğunu dile getirerek bu konudaki sitemlerini gönderdiği bazı fotoğraflarla dile getirdiler.
Fotoğrafta da görüldüğü gibi, bazı sorumsuz vatandaşların, evlerinde istemedikleri birçok molozu doğanın en güzel olduğu yerlere sorumsuzca bıraktığını ifade eden duyarlı vatandaşlarımız “Bu molozları bırakan vatandaşların acaba çöplerini almaya gelen çöpçüler yok mu, yoksa doğaya çöp ve moloz bırakmak bir alışkanlık mı merak ettik” diye konuştular.
Bu çöp ve molozların yıllarca doğada kaldığını ve doğanın birçok endemik bitki örtüsünün yok olduğunu dile getiren vatandaşlarımız bu şekilde devam edilirse doğa diye bir şey kalmayacağını sözlerine eklediler.
 
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.