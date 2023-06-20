Bu çirkin görüntüler bu bölgeye yakışmıyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizde bazı halka açık yerlerin çok kötü kullanıldığını belirterek, bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Fotoğrafın geçtiğimiz gün çekildiğini belirten vatandaşlarımız “Bu gördüğünüz tuvaletler ülkemizin dinlenme ve piknik alanı olarak hizmet veren birkaç güzel yerden biri olan Alevkayası Piknik Alanı tuvaletleridir” dediler.

Vatandaşlar, hafta sonu ailecek güzel bir vakit geçirmek ve şehrin sıkıcı havasından uzaklaşarak rahatlamak için gittikleri mekanlardan biri olan Alevkayası Piknik Alanı’nın doğasının çok güzel olmasına karşın fotoğrafta görülen tuvaletlerin adeta bir pislik yuvası olduğunu ifade ettiler.

Buradan birilerinin sorumlu olup olmadığını sorgulayan vatandaşlarımız “Bir sorumlusu olmasa bile burayı kullanan kişiler veyahut gençlerin bu şekilde harabeye çevirerek kullanmamaları gerektiğini dile getirdiler.

Buradan kim sorumluysa acilen buraya birini görevlendirerek hem temizlik yapması hem de burayı kontrol altına alması gerektiğini söyleyen vatandaşlarımız, bu güzel doğaya böyle kötü bir tuvaletin yakışmadığını sözlerine eklediler.

