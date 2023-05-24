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“Bozulan yolları beton mikserleri mi yamalıyor acaba?”

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“Bozulan yolları beton mikserleri mi yamalıyor acaba?”
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, ülkemizde bozuk olan yolların özellikle ağır iş makinelerinin yarattığı tahribatlardan dolayı daha da bozulduğunu iddia ederek görüşlerini bizlerle paylaştı.
Vatandaşımız, fotoğrafta görülen beton mikseri aracına Girne - Çatalköy Yolu’nda rastladığını daha sonra kendisinin de gitmekte olduğu Bellapais’e dönen bu mikser aracın bütün yol boyunca betonları etrafa döke döke ilerlediğini ifade ederek bunun fotoğrafta da açıkça görüldüğüne dikkat çekti.
"Bu gidişe kim dur diyecek? Adam dökerek yoluna devam ediyor. Hiç mi bu sürücüleri uyarmıyorlar? Yoksa bozulan yolları beton mikserlerinden dökülen betonlarla mı yamalıyorlar acaba" diye konuşan vatandaşımız, artık bu gidişe bir dur diyecek birilerinin çıkması gerektiğini ifade etti.
Yollardaki beton artıklarının yer yer sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaçırmasına sebebiyet verdiğini sözlerine ekleyen vatandaşlarımız, bu araçları kullanan sürücülerin daha dikkatli kullanması gerektiğini yineledi.
 
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