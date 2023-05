SOSYAL MEDYANIN SESİ

Durum "öğretmenlik" değil," para" değil, "tatil" hiç değil. Durum toplumsaldır !!! Yobaz zihniyetin getirdikleri bugün eğitime, yarın sağlığa, diğer gün başka yerlere dokunacak. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın deye deye bizi bitirmeye devam ederler.

Zorunlu din eğitimi, öğretmen yasasında belirtilen ders saatinden fazla öğretmene ders zorunluluğu, AÖA kapatma, Mağusaya ikinci ilahiyat koleji, depreme dayanıksız bir sürü binaya ala guduru kontrol, çadırda eğitim, öğretmene hizmetiçi eğitim zorunluluğu, A ve B öğretmene alt taban ders sayısını kaldırma gibi buna benzer bir sürü yasa değişikliği. Memurun, tarımcının, sağlıkçının herkesin başına gelecek bunlar.

Yarınlarda çocuklarımıza yani öğrencilerimize onurlu, yaşayabilecekleri bir gelecek bırakmak için, Direnmek Zorundayız !!

(Berk Akdora)



Sınav haftası başlamadı çünkü sendikacı efendiler grev kararı aldı ve adına da geleceğimiz için diyorlar bakın efendiler sizin karşınızda çocuk yok sınavlar biter sonra bakanlığa yürüyüş yaparsınız anlarım haa mesai dışı iş yapmak zorunuza gidiyor sizin derdiniz mesai içinde çocukları kullanmak sizin gelecek dediğiniz zihniyet buysa ben geçmişde kalmaya razıyım yöneticilerin çocuklarının çoğu Rum tarafında veya özel okulda okuduğu için kafanız rahat ama tüm velilerin sabrının taşmasına çok az kaldığını bilmenizi isterim

(Zafer Kuş)



Ey bilmeden öğretmen hakkında atıp tutacak kardeşim;

Sen şimdiye kadar

' Yahu bu çocuklar neden çadırlarda? '

' Ne olacak bu Türkçe bilmeyen çocukların hali?'

'Sınıfların mevcudu 40ı aşmış, nasıl ders yapılıyor?'

'Bugün oldu tamiratı yapılacak okullara acaba ne oldu?'

'Nereye kadar bu online eğitim?'

'Çocuklarımız bunu mu hak ediyor?'

Diye sormamışsan, hak aramamışsan, hesap sormamışsan sakın ola şimdi çocukların sınav hakkını öğretmenler ellerinden alıyor deme!

Doğru eleştiriyi doğru yerlere yaptığımız gün hepimiz kazanacağız.

(Rifat Can)



Bu memlekette üretim yapan bazı önemli sektörlerden biride hayvan üreticisidir.

Ama maalesef birileri kafaya taktı bu sosyal medyada oturduğu yerden hayvancıyı bitirip

Hükümeti zorla et ithali yapmayı sağlamaya çalışır

Uğrasında becereceksiniz ne olduğu belirsiz et size layık . Ayrıca üretim bitince ithalatcının kazığının tadına varacaksınız nokta.

(Mehmet Büyükoğlu)



Son iki gece o kadar çok sivrisinek yedi ki beni, çok beyazım diye mi yoksa “Rum Yunan ikilisi” mi bilemedim? Sinekleri sinek yapan emdikleri kan olmalı…

(Cenk Mutluyakalı)



Ülkede söz sahibi olalım ama Türkiye'ye diklenmeylim...

Ülkenin elektrik politikasını biz yönedelim ama EL-SEN eylem yapmasın, elektriksiz kalmayalım...

Öğretmenler haklıdır ama grev yapmasınlar, çocuklar mağdur olmasın...

Yerçekimsiz ortamda muz yeyim ama çilek tadında gelsin...

Hem ayranımız dökülmesin hem da bazı tatsız olaylar yaşamayalım..

Siz zannedersiniz ki zaten Che Guevara ve gerillalar dağlarda lapsana, mantar, garovolli toplayarak devrim yaptı...

(Ahmet Vamık)