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Beton mikserleri, yolları mahvediyor

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Beton mikserleri, yolları mahvediyor
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Ayaklı Gazete’ye Mağusa’dan ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde yolların her geçen gün bozulduğunu ve bu bozulan yolların en önemli sebebinin ağır yük vasıtaları olduğunu dile getirerek bu konudaki şikayetlerini aktardılar.
Mağusalı vatandaşlarımız eski Mağusa-Lefkoşa anayolu olarak bilinen yol üzerinde bulunan Ten Ten Cips fabrikasının önündeki yolu bölgedeki şirketlerin beton mikserlerinin kullanılmaz hale getirdiklerini iddia ederek bu duruma göz yumanları görevlerini yapmaya davet ettiler.
Buradan yola giriş çıkan bu beton mikserlerinden dökülen çamurların yolu bozduğunu ifade eden vatandaşlarımız, “Yollara ve çevreye zarar veren bu mikser sürücülerini ve iki şirket yöneticilerini de sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz” dediler.
“Memlekette sistem yok diye biz vatandaşların sorumsuzca davranmaması gerekir diye düşünüyoruz” diyen vatandaşlarımız, herkesin kendi sorumluluğunun bilincinde olması gerektiğinin altını çizdiler.
 
 
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