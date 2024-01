SOSYAL MEDYANIN SESİ

Ne Ukrayna, ne de Gazze savaşı,

Ne Gazze'de bombalanırken, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’la ilgili mesai yapması,

Ne KKTC de 20 Euro’yu aşan et fiyatlarının, Güneyde 10 Euro olması, ve yaşlı Türk hanımlarının 1 kg et için Güneye koşmaları,

Bu gün 145 000 TL alanların maaşları bankaya yatmışken, 20000 TL alacakların Bankalar da bekletilmesi,

Ve bunun gibi sorunlar TARA ( Torunumun köpeği ) nın hiç umurunda değil....

Onun, bu umursamazlığı beni de gülümsetiyor

(Yücel Dolmacı)



Kusura bakmasınlar ama bence Kıbrıslı Rum liderin açıkladığı sözde açılımlar listesi, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 1964 yılından beridir askıya aldığı bazı hakları iade eder gibi yapıp, 2007 vatandaşlık yasası gibi anayasayla çelişen ayrımcı yasaların uygulamasına devam edileceğini beyan etmektedir. AB Parlamentosu milletvekili Niyazi Kızılyürek de geçen gün buna işaret etmişti. Liste daha çok AB hukuğu çerçevesinde hali hazırda uygulanan ayrımcılık içeren bazı uygulamaların nasıl düzeltileceğinin strateji listesinden oluşuyor. Yani bir çeşit kaçınılmaz ev ödevi listesi. Bir de bunun çoktan yapılmış olması gereken düzenlemeler olduğunu untturmak ve birer iltimas gibi sunulmaya çalışılması ise caba. Listenin açıklandığı zamanlama ise bu girişimin niyetinin sorgulanmasına neden oluyor maalesef. Yani yeni BM temsilcisi Cuellar'ın gelişi öncesi yapılmış demode bir PR taktiği.. Ha bizim tarafa gelince onlar maalesef bu kadarını bile yapmaktan aciz bir pozisyondalar hala daha

(Mete Hatay)



Ölümler çok çoğaldı.Bir günde iki hatta üç tanıdık cenaze olabiliyor. Yaşlanarak ölmeyi kabullenmesi zor olsa da hepimiz biliyoruz. Ancak genç ve zamansız ölümlerde kalp krizi vs gibi nedenlerden kaynaklı ölümlerin sayısında artış var. Ölüm aynı zamanda insana yaşamı da yaptıklarını da çevresinde olanları da sorgulatıyor. Çünkü aldığımız nefesi bir sonraki gün hatta bir saat sonra soluyup soluyamayacağımızı bilmiyoruz. O yüzden belki de hayatı aylık yada yıllık değil günlük muhasebeleştirmek gerekir. Çevremize sevdiklerimize karşı yarın yokmuşuz gibi davranmalı ve arkamızda sonsuza kadar yaşayacakmışız gibi güzel eserler, anılar, dostluklar bırakmalıyız.

(Anıl Kaya)



Aylık 8.000 Euro maaş sizce;

a) Danışma mı?

b) Dayanışma mı?

c) Dayama mı?

d) Damacana mı?

(Mahmut Anayasa)





Türkiye, Güvercinlik bölgesine büyük bir organize sanayi bölgesi yatırımı yapacak, bunun karşılığında, Türkiyeli sanayici de gelecek, buraya yerleşecek.

3 milyon Euro yatırım şartı belirlenmiş, sanayici endişeli...

Bu rakamın büyük ve nitelikli bir yatırım için yetersiz olduğunu, böylesi bir kapı açmanın, yerli sanayiciyi olumsuz etkileyeceğini söylüyor.

Yabancı sanayici için yasadaki referans yatırım miktarının 20 Milyon Euro olduğunu da anımsatalım.

Hedef, Yeşil Hat Tüzüğü uyarınca Kıbrıs’ın kuzeyinde yapılan üretimlerin güneye de satılması… Bu da bir tehlike... Çünkü Yeşil Hat Tüzüğü, Kıbrıslı Türk üreticinin kalkınması ve Avrupa'ya açılması için yapıldı, Türkiye'de kayıtlı sanayinin değil...

Bu anlaşma “Türkiye ve kuzey Kıbrıs’taki sanayicinin koşullarını eşitlemek” için yapıldı. İyi de Kıbrıslı Türk sanayiciye teşvik, güvence, koruma nerede…

(Cenk Mutluyakalı)