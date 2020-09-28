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Bankamatiklerin arkası çöplük gibi

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, ülkemizde özellikle şehirlerde ve nüfusun kalabalık olduğu birçok yerleşim yerinde bankamatiklerin olduğunu ancak bu bankamatiklerin çevresinin çöplüğe döndüğünü söyleyerek, bu duruma gönderdikleri bir fotoğrafla sitem ettiler.

Bankamatiklerin arkası çöplük gibi
 
 
Bu fotoğrafta görülen yerin Mağusa’da bir bankamatik şubesinin arka tarafı olduğunu söyleyen vatandaşlarımız, bu manzaradan duyduğu utancı dile getirdiler.
Çevreyi kirletenlerin her yerde aynı olduğunu vurgulayan vatandaşlarımız, “Bankamatiklerde, yollarda, arabalarda, plajlarda, ormanlarda, dağlarda, bayırlarda, pikniklerde, mitinglerde, konserlerde, tribünlerde, panayırlarda, her yerde çevre düşmanları aynıdır” dediler.
Duyarlı vatandaşlarımız, gelişmiş ülkelerde bankanın ATM'nin bakımını ve makinenin temizliğini yaptığını, bu bankamatiği kullananların ise işlem belgelerini çöpe attıklarını, orda çöp yoksa ceplerine koyduklarını ve çöp kutusu gördüklerinde veya evlerine gittiklerinde çöpe atıklarını ifade ettiler. .
 
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