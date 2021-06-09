Küçük Kaymaklı’yı birbirine katan Nijeryalı “öğrenci” hem alkollü, hem de ehliyeti yok. Dünyanın hangi ülkesinde, hangi adalet teşkilatı (Polis- savcılık) bu kadar rahat suç işlenmesine olanak tanınacak bir ortama izin verir? Bu ülke, “suç işleme” cennetti

Uyuşturucu, kara para, kaçak sanal bet, her köşe başında biten sanal para, kaynağı belli olmayan paralarla lüks arabalar… ve bu alandan bırakın vergi alamamayı, kontrol dahi edemeyen, korkan, hatta kontrol etmesine de izin verilmeyen bir iktidar.

Ülke eyiden dağ başına döndü. Dünyanın hiçbir ülkesi, hatta kabile yönetimleri bile bu kadar adaletsizliğe, başıboşluğa, otoritenin ayaklar altına izin vermez. Bizde, ülke ekonomik olarak da, adalet anlamında da yönetilebilir olmaktan çıktı

Düşünün, bu ülkenin konsolosluğu olmayan bir Almanya kendinde, son model bir arabanın plakasında KKTC Başkonsolosu yazıyor, ilgili şahıs da KKTC Cumhurbaşkanı ile içli dışlı sarımsak başlı… Şaka mı bu işler? Daha ne kadar rezil olacağız?

Hükümet, gerçekten yok. Son olay, müteahhitlerle ilgili. Asfalt şantiyesi var, araç parkları var, mühendisler var, işçiler var… Hepsi oturuyor. Peki ne oluyor? Türkiye’den adaya müteahhit gönderilerek, “köy yollarını yapın” deniliyor.

Bu onur kırıcı değil mi? Daha 3 ay önce, ülke müteahhidine “Bu ülke sizinle kalkınacak, hazır olun, ihaleleri başlatıyoruz” dendi. Başbakan, “memleket şantiyeye dönecek Mayıs ayında” demediydi? Dediydi. Memleket şantiyeye dönmedi, olan şantiyeler de iflas etti

Bu müteahhitler, bunu hükümetin yanına bırakmaz, demedi demeyin. Bu ülkeyi sadece “Türkiye’de alınan her kararı”, ülke insanının faydasına olup olmadığına bakmaksızın uygulayan hükümetin başına yıkar. Türkiye’den gelecek müteahhide de artık iş yaptırmaz

Unutmadan ekleyim, 20 Temmuz’da “yol açılacak” falan deniyor ya… O yol da araçlarla kapatılır, açılışı yapılsa da kullananı olamaz. Çünkü, bıçak kemiği falan deldi geçti. Bu ülkenin “en dürüst” asfalt şantiyesi olan müteahhitleri bile artık iflas ediyor. Hepimiz mi hırsız?

(Hüseyin Ekmekçi)





Sosyal Devlet! Öyle mi?

Sosyal Yardım maaşı 1885 TL.

Yaşlı insanımızın,bir ayda kullanmak zorunda olduğu iki kutu hapın fiyatı yaklaşık 400 TL.

Bu ilaçlar sosyal sigorta listesinde yok.

Maaşdan kalan 1485 TL.

Bu parayla elektrik, telefon,mutfak ve diğer giderlerini karşılayacak!

Karnını doyurmak için günlük 50 TL bile kalmıyor.

Bu sadece bir örnek. Beterleri de var, biliyorum.

Çocuklarına bu parayı harçlık diye vermeyenler.

Yaşlı insanlarımızı açlığa mahkum yaşatanlar.

Ülkeyi insanını Devletini sömüren yasal hırsızlar.

Hırsızlara sessiz kalan Korkaklar.

Yaşamını çalışarak geçirmiş, kalan kısacık ömürlerini huzur içerisinde geçirmeyi hak eden Yaşlı insanlarımızı böylesi yokluğa mahkum ettiğimiz için hepimize yazıklar olsun.

Vicdan var mı vicdan?

(Eralp Şerifoğlu)



Ne mi düşünüyorum Facebook? Acaba 12'sindeki KGS 1 sınavında saçma sapan bir parça gelir de çocuklarımızın psikolojisi allak bullak olur mu diye düşünüyorum? Zaten sıralama sınavı olan bir sınavda, bu yersiz zorluk denemeleri anlamsız! Bugün geçmiş soruları çözerken karşımıza çıkan parça! Keşke diyorum, keşke öğretmenleri de dinleseniz. Öğreten bizleriz çünkü!!

(Yaşar Buhara)



Erhan Arıklı “banana” konusundaki başarısından sonra, kenevir konusuna da el attı…

“Keneviri ekip teşvik etmeliyiz” diyen arıklı, KKTC’de bu konuda geçmişte yasa önerisi hazırladıklarını da söyledi.

Adam, yalnızca ekonomiyi değil, tarımı da uçuracak…

(Hasan Kahvecioğlu)



